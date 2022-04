FOTO: Zasegli sedem kg konoplje; policisti, gasilci in reševalci do preminulega; pogrešanega našli

5.4.2022 | 18:50

Torbo so na Obrežju pregledali s pomočjo rentgenske naprave ...

... in ugotovili, da se v njej nahaja več zavojev z neznano vsebino.

Fotografije: SKP PU Novo mesto

Na mejni prehod Obrežje je v petek v jutranjih urah na vstop v Slovenijo pripeljal avtobus slovenskih registrskih oznak, ki je vozil na relaciji Niš-Ljubljana. Policisti so po temeljitem pregledu v prtljažnem delu avtobusa odkrili potovalno torbo, za katero ni bilo mogoče ugotoviti lastništva. V njej je bilo več kilogramov konoplje.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti torbo pregledali s pomočjo rentgenske naprave in ugotovili, da se v njej nahaja več zavojev z neznano vsebino. Na kraj so poklicali skupino novomeških kriminalistov, ki so z ogledom potrdili, da se v zavojih nahaja nekaj manj kot sedem kilogramov prepovedane konoplje.

Zaseženo snov so poslali v analizo in nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Policisti, gasilci in reševalci do preminulega

Danes ob 16.12 so v Gorenjih Ponikvah, občina Trebnje, ob prisotnosti policije gasilci PGD Ponikve s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili reševalcem NMP Trebnje dostop do preminule osebe. V pripravljenosti so bili gasilci PGD Trebnje v gasilnem domu.

Pogrešanega našli

Ob 16.35 se je v ulici Ragovo v Novem mestu začela iskalna akcija pogrešane osebe. V iskanju so poleg policije sodelovali vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije in Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko. Ob 17.15 so akcijo preklicali, ker so osebo našli. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo pregledali na kraju.

M. K.