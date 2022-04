Koncert novomeških simfonikov prestavljen v ŠD Marof

6.4.2022 | 09:45

Simfoniki (fot: Robert Kokol)

Novo mesto - Koncert Novomeškega simfoničnega orkestra, ki je bil na predvečer občinskega praznika Mestne občine Novo mesto drevi ob 19. uri predviden na Glavnem trgu, je prestavljen v Športno dvorano Marof. Občani lahko brezplačne vstopnice rezervirajo in prevzamejo na blagajni Kulturnega centra Janeza Trdine med 10. in 12. uro ter eno uro in pol pred koncertom v avli kulturnega centra.

Z 90-članskim simfoničnim orkestrom bo kot gostja nastopila solistka Eva Boto, skrbno pripravljen koncert, ki programsko vključuje tako novomeško kot svetovno glasbeno zakladnico, pa se bo začel s skladbo Jožeta Privška Ob reki, ki je bila za orkester napisana ob 50. letnici glasbene šole. Kot napovedujejo simfoniki pod taktirko dirigenta Mira Sajeta, bodo tudi tokrat poskrbeli za vse glasbene okuse in slovesen zaključek.

Ob občinskem prazniku novomeška občina pripravlja še podelitev priznanj in nagrad v Jakčevem domu, občinskim nagrajencem pa bo posvečena tudi razstava s predstavitvijo njihovega dela na Glavnem trgu.

M. K.