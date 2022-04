V Savi iskali truplo

6.4.2022 | 07:00

Včeraj ob 18.44 so na Čatežu ob Savi, občina Brežice, v reki Savi opazili truplo. Gasilci PGE Krško in potapljači Potapljaškega društva Vidra Krško v spremstvu policijskega helikopterja in policijskih enot na brežini so s čolni preiskali tok reke do izliva reke Sotle v Savo. Zaradi noči in posledično zmanjšane vidljivosti so iskanje prekinili.

Padec s strehe

Ob 12.42 je starejša oseba padla s strehe v naselju Vrh v občini Velike Lašče. Posredovali so gasilci PGD Rob in nudili prvo pomoč osebi do prihoda reševalcev NMP.

Padel kolesar

Ob 20.51 je na Zdolski cesti v Krškem padel kolesar in se poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in prepeljali v Urgentni center SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA, na izvodu DREŽNIK;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC, na izvodu VAS LEVO- VODOVOD;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, na izvodu GOR. SUHOR.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, tkg Gasilni dom.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 1. PROTI PREČNI;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, izvod 1. HRUŠEVEC PROTI STRAŽI, 2. MIZARSTVO ŠMAJDEK, 3. HRUŠEVEC PROTI ZALOG;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1, izvod 3. PROTI GASIL. DOMU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABERNIK, TP GORIŠKA GORA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU, na izvodu ROJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo

- od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKROG, nizkonapetostno omrežje- Proti cerkvi;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Brinje, nizkonapetostno omrežje-Straža.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Bistrica ob Sotli z okolico (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) na območju TP Župjek-Bizeljsko, nizkonapetostno omrežje – Spodnja Sušica, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Oštrc, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo restavracija, nizkonapetostno omrežje – Levičar, 3. Julija, CKO, predvidoma med 8:00 in 11:00 uro.

