Od marca v novomeškem ZD ni več oralne kirurgije. Raje v zasebništvo.

6.4.2022 | 12:30

V ZD NM od marca nimajo oralnega kirurga. Problem so kadri - še tisti redki raje odidejo v zasebništvo. Trenutno se trudijo za pridobitev programa endodontije (foto: L. M.)

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca, je te dni poklicala bralka iz okolice Novega mesta, ki je imela nedavno opravek pri oralnem kirurgu v novomeškem zdravstvenem domu.

Ko se je morala vrniti na pregled, ker ni bilo vse v redu, se nikakor ni mogla naročiti, niti v sprejemni avli ji niso mogli pomagati s podatki in telefonom, ker gre menda za »gostujoče« oralne kirurge, za katere se menda v resnici sploh ne ve, kdaj delajo. Na vratih ambulante pa ni nobenih informacij in telefona. Do zdravnika je potem le prišla, a sprašuje se, kako je vse to neurejeno, kakšen je to odnos do pacientov, in da je vse skupaj primerno za posredovanje varuhu pacientovih pravic.

V ZD Novo mesto povedo, da oralni kirurg pri njih že več kot en mesec ne dela in tudi programa oralne kirurgije z mesecem marcem nimajo več. Predvidevajo, da gre za neprijetno izkušnjo s Kliniko Križaj, ki je zasebna ambulanta in najemnica prostorov v njihovem zdravstvenem domu.

Ni kadra – oralni kirurgi gredo raje v zasebništvo

Sicer v ZD Novo mesto povedo, da si vsa leta prizadevajo in izvajajo vse aktivnosti, da omenjeni program - kljub pomanjkanju kadra - ostane v regiji.

»Po odhodu oralnega kirurga nam kljub aktivnemu iskanju novega ni uspelo zaposliti v našem javnem zavodu – nasploh ti zdravniki ne želijo delati v javnem zavodu in so naravnani v zasebništvo. Sistem jim to dopušča, kljub dejstvu, da celotno specializacijo opravijo v javnem zavodu,« pojasnijo situacijo.

Trenutno se trudijo za pridobitev programa endodontije (to je medicinska veda in zobozdravniška specializacija, ki se ukvarja z razpoznavo, zdravljenjem in preprečevanjem bolezni zobne pulpe).

L. Markelj