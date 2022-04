Novomeščanke državne prvakinje v podjetniškem tekmovanju Popri

6.4.2022 | 08:00

Novomeške srednješolke ob zmagi na regionalnem tekmovanju (foto: FB šole)

Nova Gorica - Na finalu nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih Popri, ki ga organizira Primorski tehnološki park, se je v Novi Gorici včeraj pomerilo 35 ekip oziroma 98 od skupno 342 tekmovalcev. Zmage so se tokrat veselili osnovnošolci iz Postojne, srednješolke iz Novega mesta in študenti ljubljanske Fakultete za strojništvo.

Včeraj je podjetniška komisija odločala, kdo v državi je najbolj prepričljivo "pitchal" - v petih minutah na startupovski način predstavil svoj podjetniški projekt. Komisija je nato v vsaki kategoriji izbrala po tri najboljše ekipe.

Zmagovalna ekipa med osnovnošolci prihaja iz postojnske osnovne šole Miroslava Vilharja, ki je prepričala s podjetniško idejo E-fairytales. Drugo mesto je komisija namenila zamisli Route Security, ki jo je pripravila ekipa osnovne šole Grm iz Novega mesta. Tretja pa je bila ekipa osnovne šole Cerkno z idejo Seed Loop.

Med dijaškimi ekipami je bila najbolj prepričljiva ekipa dijakinj iz Ekonomske šole Novo mesto, srednje šole in gimnazije s podjetniško zamislijo Passionis, naravna sadna šminka. Na drugo mesto so se uvrstile dijakinje Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper za idejo Nighttime Secret. Tretje pa so bile dijakinje gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer s poslovno idejo Tikva.

Med študenti in mladimi do 29 let je prvo mesto pripadlo ekipi Strojne fakultete iz Ljubljane s poslovno idejo Zvočna zakladnica Mesečina. Z iste fakultete prihaja tudi drugi nagrajenec z idejo rEboard. Tretje mesto pa je komisija podelila ekipi ljubljanske Ekonomske fakultete za poslovno idejo GreenMeal.

Tretjeuvrščene so prejele po 700 evrov, drugo uvrščene po 1300 evrov, zmagovalci pa po 2000 evrov iz nagradnega sklada, ki ga zagotavljajo soorganizatorji tekmovanja - ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Spirit Slovenija, Javna agencija in Slovenski podjetniški sklad. Tekmovanje je podprl tudi urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, saj so tekmovali tudi dijaki iz Trsta in Gorice.

Poleg denarnih nagrad pa Popri odpira tudi vrata v svet, saj prvouvrščeni študenti in dijaki sodelujejo tudi na mednarodnem tekmovanju Popri, ki bo maja 2022 v Albaniji, prve tri dijaške ekipe pa tudi na "olimpijadi genijev" (Genius Olympiad) v New Yorku. Zmagovalna osnovnošolska ekipa bo poleg denarne nagrade dobila še tečaj video produkcije, kar bo zagotovila RTV Slovenija.

Šolsko leto so zaznamovale karantene zaradi covida, kar pa mladim talentom ni preprečilo, da bi se posvečali tudi razvoju svojih inovativnih zamisli na podjetniški način. 122 ekip (342 tekmovalcev) iz vse Slovenije je ob podpori 85 mentorjev v 66 izobraževalnih ustanovah pripravilo poglobljene poslovne modele. Najboljših 98 se je prebilo čez regijske predizbore, ki so ga poleg Primorskega tehnološkega parka za zahodno Slovenijo in zamejstvo organizirali še v Tehnološkem parku Ljubljana za osrednjo Slovenijo, SAŠA inkubatorju za severovzhodno Slovenijo in v Razvojnem centru Novo mesto za jugovzhodni del države.

V Primorskem tehnološkem parku so prepričani, da je vlaganje v inovativnost in podjetnost mladih investicija v prihodnost. Zato od leta 2004 organizirajo tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo za mlade Popri, ki je v letu 2015 iz lokalne ravni preraslo v vseslovenski projekt.

Na tekmovanju Popri se je v reševanju problemov na podjeten način doslej preizkusilo preko 4200 mladih od 12. do 29. leta, ki so v poslovni načrt razdelali okrog 1500 idej. Pri tem jim je pomagalo več kot 500 mentorjev iz več kot 300 izobraževalnih institucij (osnovne in srednje šole ter fakultete).

STA; M. K.