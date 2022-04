Odobrili sredstva za prenovo ginekološke zgradbe novomeške bolnišnice

6.4.2022 | 09:10

Foto: arhiv DL

Ljubljana/Novo mesto - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za prenovo ginekološke zgradbe Splošne bolnišnice Novo mesto. Kohezijski sklad bo prispeval sredstva za toplotno izolacijo zunanjih sten in podstrešja, obnovo prezračevanja in razsvetljave ter prenovo stavbnega pohištva, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bo stavba po prenovi uporabnicam nudila več udobja, zaposlenim pa boljše delovne pogoje. Projekt, v okviru katerega bo prenovljenih skoraj 10.000 kvadratnih metrov površine, bo zaključen predvidoma do poletja 2023.

M. K.