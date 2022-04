Westinghouse podpisal strateško partnerstvo s slovenskimi podjetji

6.4.2022 | 08:40

Foto: Westinghouse Electric Company

Krško - Ameriška družba Westinghouse Electric Company je včeraj s tremi podjetji v Sloveniji podpisala memorandume o soglasju, ki se nanašajo na sodelovanje pri potencialnih projektih jedrskih reaktorjev AP1000 v srednji in vzhodni Evropi.

Memorandume je podpisala s podjetji Numip, ki zagotavlja inženiring, gradbene in vzdrževalne storitve za konvencionalno energetiko in procese v različnih industrijskih panogah, Elmont, ki zagotavlja stalno podporo pri vzdrževanju električne opreme, in SIPRO inženiring, ki ponuja rešitve za načrtovanje in vodenje projektov, tehnologijo in podporo pri razvoju produktov, so sporočili iz Westinghousa, ki je med drugim zagotovil tudi opremo za Nuklearno elektrarno Krško.

M. K.