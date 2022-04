Ponoči norel z nožem; vlomili v prodajalno, frizerski salon in gradbeni zabojnik

6.4.2022 | 10:50

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 225 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Trebnjem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti ...

Vlomi in tatvine

V noči na torek je na Vidmu nekdo vlomil v prostore prodajalne in ukradel tobačne izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 1. 4. in 5. 4. je na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu neznanec skozi vrata vlomil v poslovne prostore in odnesel menjalni denar ter pripomočke za striženje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3700 evrov škode.

V Podzemlju na območju PP Metlika je v noči na torek nekdo na delovišču vlomil v zabojnik in ukradel električne podaljške.

Norel z nožem

Policiste PP Črnomelj so v minuli noči poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Črnomlju, kjer naj bi pijan kršitelj s kričanjem motil javni red in mir in z nožem poškodoval vrata. 35-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju Loč in Slovenske vasi (PP Brežice) izsledili in prijeli dvajset državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

