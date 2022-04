Država razmišlja o izkrčenju državnih gozdov, ki so jih občine opredelile kot kmetijska zemljišča

6.4.2022 | 16:50

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv; V. K.)

Kočevje - Na ministrstvu za kmetijstvo razmišljajo o dodatku k pogodbi o upravljanju državnih gozdov, po katerem bi SiDG gozdove, ki so jih občine opredelile kot kmetijska zemljišča, izkrčil in jim spremenil katastrsko kulturo. Po besedah direktorja sektorja za gozdarstvo na SiDG Iva Trošta gre za predlog ministrstva, kjer pa vse še ni dorečeno.

O nameri za dodatek k pogodbi o upravljanju državnih gozdov, s katerimi v Sloveniji upravlja družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), je danes poročal Dnevnik, razmišljanja v tej smeri pa je potrdil Trošt. Kako daleč je podpis dodatka, sicer ne ve, saj ni član poslovodstva. Po navedbah časnika naj bi ga podpisali v teh dneh.

Kot pojasnjuje Trošt, gre za predlog oz. program ministrstva, kjer pa vse še ni dorečeno. "Verjetno se bomo zato na to temo v prihodnjih dneh sestali tako z ministrstvom kot Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Prej pa težko kar koli rečem, ker pogovorov še nismo imeli," je dejal. Več naj bi bilo tako znano v enem mesecu.

Po predlogu bi gozdove, ki so jih občine opredelile kot kmetijska zemljišča, izkrčili in jim spremenili katastrsko kulturo iz gozdne v kmetijsko zemljišče. Je pa Trošt opozoril, da za izkrčitev oz. spremembo katastrske kulture niso primerna vsa zemljišča. Katera so, je treba presojati od primera do primera, dodaja.

Poleg tega mora biti sprememba tudi ekonomsko opravičljiva, saj gre za zelo velik strošek. Sprememba je opravičljiva samo takrat, ko iz slabih gozdov dobimo res dobra kmetijska zemljišča, na primer v Istri oljčnik, je še dejal direktor sektorja za gozdarstvo na SiDG.

Po pisanju Dnevnika bi lahko sprememba zajela četrtino državnih gozdov, kar pa Trošt težko oceni. Evidence med dejanskim stanjem teh zemljišč v naravi in namensko rabo so namreč pomanjkljive, je pojasnil.

STA; M. K.