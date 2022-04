FINI Novo mesto: Preoblikovanje zasebne fakultete - za in proti; Levica za referendum

Ljubljana/Novo mesto - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je danes nadaljeval v ponedeljek prekinjeno sejo, na kateri je ob obstrukciji opozicije sprejel predlog odloka o preoblikovanju zasebne novomeške fakultete za industrijski inženiring v javni zavod. Glasovali so tudi o dopolnilu odbora glede spremembe naslova odloka in ga tudi sprejeli.

Na današnji seji so glasovali o dopolnilu odbora glede spremembe v naslovu odloka, na kar je na prejšnji seji opozorila zakonodajnopravna služba DZ. Tako so z osmimi glasovi za in enim proti izglasovali, da se v naslovu odloka preoblikovanje spremeni v ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto.

Zakonodajnopravna služba je namreč opozorila, da predstavlja vsebina predloga odloka poseben način preoblikovanja zasebnega zavoda v javni. Zakon o visokem šolstvu ne določa te možnosti, prav tako v predlogu ne gre za preoblikovanje, ampak za ustanovitev javnega zavoda, kar bi moral odražati naslov. Zato je predlagala spremembo v naslovu odloka.

Pri glasovanju o dopolnilih se je v ponedeljek zapletlo, sejo so ob napovedani obstrukciji SD, Levice in LMŠ prekinili.

Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je takrat v imenu predlagateljev sicer predstavila podpredsednica odbora in poslanka SDS Mojca Škrinjar. Kot je dejala, predlog sledi želji, da bi v Novem mestu dobili močno univerzitetno središče in tudi načelu decentralizacije, da morajo imeti vsi študenti enake izhodiščne možnosti za študij. To po njenih besedah pomeni tudi potencial za intelektualni razvoj dolenjske regije.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec je spomnil, da je vlada s sklepom 26. avgusta 2021 sprejela namero o ustanovitvi univerze v Novem mestu in delovno skupino za pripravo te vloge in akreditacije visokošolskega zavoda 4. februarja, katere naloga je, da tri evidentirane fakultete poveže in prouči možnosti za ustanovitev in izpolnjevanja pogojev univerze.

Delovanje fakultete za industrijski inženiring je opisala njena dekanja Iris Grubačević. Fakulteta, ki sta jo leta 2009 ustanovila Šolski center Novo mesto in novomeška občina, ima štiri akreditirane študijske programe na vseh treh stopnjah. Število vpisanih študentov se je v teh letih spreminjalo, največ študentov je z Dolenjske, a prihajajo iz vseh regij. "Na fakulteti menimo, da bi s preoblikovanjem v javni zavod pripomogli dvigu izobrazbene ravni na tehničnem področju ne le v regiji, ampak tudi širše," je povedala.

Da se omenjena fakulteta odziva na aktualne potrebe v regiji, je zatrdil tudi novomeški župan Gregor Macedoni. "Regija ustvarja dodano vrednost, ki je 60-70 odstotkov nad slovenskim povprečjem in prispeva več kot druge regije v državni proračun," je dejal. Pritrdil je nedavni ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo. Poudaril je, da imamo 16 javnih raziskovalnih zavodov, od tega 15 v Ljubljani, eden v Kopru in nobenega v vzhodni kohezijski regiji.

V razpravi so poslanci opozicije izrazili številne kritike glede preoblikovanja zasebnega zavoda v javnega. Predvsem pa so menili, da je to še eden v nizu "predvolilnih bonbončkov", ki jih deli vlada kot gobe po dežju.

Matej Tašner Vatovec (Levica) je prepričan, da ne gre za razvoj regije, ampak za širjenje vpliva ljudi, ki so blizu ožjemu krogu SDS. Jemanje javnih sredstev že obstoječim raziskovalnim inštitutom je označil za "desant" na javno visokošolsko in znanstveno sfero. Da gre za napad na kakovost javnega visokošolskega sistema, je ocenila tudi Maša Kociper(SAB).

Opozicijske poslance je zmotilo tudi, da so snovalci predloga poslanci. Po mnenju Aljaža Kovačiča (LMŠ) smo po ustanavljanju univerze s poslanskim zakonom unikum v svetu. Prepričan je, da gre za pridobitev javnega denarja.

Tudi danes je bila seja na meji sklepčnosti. Ob glasovanju o vseh členih skupaj je manjkal en glas, zato je predsednica odbora in poslanka NSi Iva Dimic ponovila glasovanje. Po prihodu Gregorja Periča iz stranke Konkretno so odlok sprejeli z devetimi glasovi za in nobenim proti.

V Levici vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma

V stranki Levica so vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma o novelah zakonov o socialno-varstvenih prejemkih ter o starševskemu varstvu in družinskih prejemkih, pa tudi o odloku o preoblikovanju novomeške fakultete za industrijski inženiring. Po njihovi oceni gre za predloge škodljivih sprememb, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vladajoča koalicija želi tik pred iztekom mandata po skrajšanem postopku, mimo ustaljenih pravil ter ob odsotnosti javne razprave in dialoga uvesti korenite spremembe na področju socialne politike in socialnega dela ter javno šolstvo podrediti parcialnim interesom ene stranke, ocenjujejo v Levici.

Ob tem dodajajo, da gre za predloge škodljivih sprememb socialne zakonodaje in za podelitev javnih sredstev zasebni fakulteti, katere kadri so naklonjeni tej vladi, zato so pripravili pobude za razpis posvetovalnih referendumov o teh predlogih, ki so jih že vložili v DZ.

Noveli zakona o socialno varstvenih prejemkih ter zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih po navedbah Levice vsebujeta več spornih posegov v sistem socialnega varstva.

Po njihovem mnenju je najbolj problematična uvedba avtomatizma pri izplačilu otroškega dodatka in denarne socialne pomoči v materialni obliki ter zmanjšanje otroškega dodatka za 33 odstotkov, kadar otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje srednješolskega izobraževanja.

"Takšno zniževanje obstoječih pravic bi pomenilo dodatno poslabšanje položaja otrok in mladostnikov z manj priložnostmi, ki se soočajo z raznovrstnimi in večplastnimi težavami," so navedli.

Ob tem so preoblikovanje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto iz zasebnega zavoda v javno izobraževalno ustanovo označili za političen manever, s katerim bo zasebna ustanova, katere vodstvo in ustanovitelji so blizu vladnim strankam, postala del javnega izobraževalnega sistema, z namenom izčrpavanja javnih sredstev ter zagotavljanja nadaljnjega dostopa do vzvodov moči.

V Levici so prav tako podprli in sopodpisali zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona o elektronskih komunikacijah, ki so jo pripravili v LMŠ.

Predlagani vladni zakon po oceni Levice vsebuje določbe, katerih sprejem bo razširil vpliv vsakokratne vladne garniture v delovanje regulatornega organa in povečal možnost korupcijskih tveganj, še posebej v primerih oz. v subjektih, kjer ima država prevladujoče lastniške deleže. Regulatorni organi morajo ohraniti svojo neodvisnost in samostojnost in ne smejo postati orodje za uresničevanje politične agende in ciljev vsakokratne oblasti, so navedli.

