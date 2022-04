Sonček na svojem v Hederi

6.4.2022 | 17:30

Slavnostni govornik ob odprtju je bil tudi Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tudi sam dolgoletni prostovoljec, ki je pred štiridesetimi leti sodeloval tudi pri ustanavljanju zveze Sonček. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes popoldne so v novomeškem nakupovalno-poslovnem centru Hedera v Bršljinu v nekdanjih prostorih poslovalnice Nove Ljubljanske banke uradno odprli nove prostore Društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. Društvo, ki je v preteklosti gostovalo na več različnih lokacijah, je tako prišlo do lastnih prostorov, ki jih bo del namenilo tudi za izvajanje socialno-varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji Sončku - Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije.

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, katere član je tudi dolenjsko-belokranjsko društvo, je neprofitna, nevladna in nepolitična - nacionalna invalidska organizacija, ki deluje po načelih socialnega podjetništva. Tako kot novomeško društvo je bila ustanovljena 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize ter Sončkov klub. V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev.

V novih prostorih društva Sonček bo tudi prodajalna izdelkov članov. (foto: I. Vidmar)

V novih prostorih bo društvo izvajalo delavnice za otroke, mladostnike ter odrasle s cerebralno paralizo in drugimi ovirami, za izobraževanja članov in drugih sodelavcev ter prostovoljcev, kuharske delavnice ter športne, kulturne in družabne dejavnosti. Eno izmed področij dela Društva Sonček Dolenjske in Bele krajine je tudi izvajanje osebne asistence.

I. V.

