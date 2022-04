V enem stanovanju onemogla, v drugem preminula oseba; delovna nesreča v gozdu

6.4.2022 | 18:40

Danes ob 13.50 so posredovali gasilci PGD Brežice na Erjavčevi ulici v Brežicah, kjer je bila v stanovanju onemogla oseba. Gasilci so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, nudili pomoč reševalcem in policiji ter pregledali objekt. Reševalci NMP Brežice so onemoglo osebo oskrbeli in jo odpeljali v SB Brežice.

Ob 14.24 so posredovali gasilci PGE Krško v Spodnjem Starem Gradu, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila preminula oseba. Obveščene so bile pristojne službe.

Uničili nevarno najdbo

Ob 7.21 je moški v naselju Drenje, občina Dolenjske Toplice, našel minometno mino kalibra 81 mm, italijanske izdelave, iz obdobja 2. svetovne vojne. Pirotehniki so nevarno najdbo odstranili in uničili na kraju. Obveščene so bile pristojne službe.

Delovna nesreča v gozdu

Ob 10.41 se je pri naselju Dolenji Suhadol, občina Novo mesto, pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požari v naravi

Ob 16.08 so v naselju Veliki Cerovec, občina Novo mesto, goreli suha trava, stelja in grmičevje. Požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo.

Ob 14.51 st pri naselju Cvišlerji v Kočevju gorela podrast in grmičevje. Požar na površini okoli 1 hektarja so pogasili gasilci PGD Šalka vas in PGD Kočevje.

M. K.