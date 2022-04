Kočevski podjetniški inkubator želi s Kubo robotiko učenje znova narediti zabavno

7.4.2022 | 07:30

Direktor Podjetniškega inkubatorja KočevjeMarko Stijepič (foto: STA)

Kočevje - Podjetniški inkubator Kočevje skuša učiteljem od leta 2019 približati Kubo robotiko, s katero je mogoče računalniško programiranje približati otrokom, hkrati pa tudi samo učenje narediti zabavno. Po besedah direktorja Marka Stijepiča gre za orodje, ki učenje znova naredi igrivo, hkrati pa mlade usposablja za izzive prihodnosti.

Kubo robotiko in način poučevanja otrok z njeno pomočjo je razvilo podjetje na Danskem. Med drugim je mogoče s pomočjo majhnega robotka, ki ga učenci programirajo s preprostimi ukazi, osvajati učno snov, hkrati pa se tudi naučiti osnov računalniškega programiranja. Pri tem predhodno znanje programiranja ni potrebno.

Ker se je zadeva kočevskemu podjetniškemu inkubatorju zdela zanimiva, jo skuša zdaj uvajati v kočevske šole in širše. Po besedah direktorja Stijepiča so v ta namen z vsem potrebnim opremili vse šole v kočevskem šolskem okolišu in izvedli več izobraževanj učiteljev. Ker je interes med slednjimi zelo velik, so jih doslej za poučevanje s pomočjo Kubo robotike usposobili že več kot 150 iz vse Slovenije.

"S projektom želimo mlade opremiti z novimi znanji in jih pripraviti na tehnološki razvoj, hkrati pa narediti njihovo učenje bolj zabavno," pravi Stijepič. Slednje se mu zdi še posebej pomembno v okolju, kot je občina Kočevje, kjer deluje tudi tovarna robotov Yaskawa.

Prav v omenjenem podjetju so včeraj izvedli tudi delavnico Kubo robotike, kjer so prikazali dobre prakse njene uporabe pri rednem pouku. V Kočevju se je včeraj mudil tudi predstavnik podjetja Kubo Robotics iz Danske Soeren Olesen, ki je predstavil prihodnje načrte, ki jih ima podjetje pri razvoju orodja.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marko Stijepič o projektu Direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marko Stijepič o projektu