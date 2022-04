Še drugi poraz s Šenčurjem

7.4.2022 | 07:50

Foto: arhiv; KK Krka

Šenčur - Košarkarji Krke so v 6. krogu Lige Nova KBM za prvaka še drugič izgubili s Šenčurjem, tokrat na gostovanju s 74:77 (14:21, 18:23, 24:17, 18:16). Po šestih krogih imajo po tri zmage in poraze.

* Dvorana Šenčur, gledalcev 100, sodniki: Vučković (Maribor), Mohorič (Velenje), Gostiša (Log pri Brezovici).

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: Ožegovič 4, Rojc 6 (4:4), Murić 23 (6:7), R. Rizvić 12 (1:1), Malovčič 2, Tešić 7, Rebec 14 (3:3), Ahmedović 9 (1:2).

* Krka: Stergar 12 (5:6), Stipčević 6 (4:4), Stipaničev 5 (2:2), Škedelj 7 (2:2), L. Lapornik 15 (3:3), M. Lapornik 16 (6:6), Macura 13 (6:8).

* Prosti meti: Ggd Šenčur 15:17, Krka 28:31.

* Met za tri točke: Ggd Šenčur 4:17 (Murić, R. Rizvić, Tešić, Rebec), Krka 8:24 (M. Lapornik 2, L. Lapornik 2, Stipaničev, Škedelj, Macura, Stipčević).

* Osebne napake: Ggd Šenčur 25, Krka 21.

* Pet osebnih: Ahmedović (34.).

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčurja so še drugič v skupini za prvaka premagali Krko. Tako so prekinili serijo treh porazov in s tretjo zmago v šestih nastopih poskrbeli za izjemno izenačenost lige Nova KBM. Štiri tekme pred četrtfinalom ima vodilni Helios Suns izkupiček zmag in porazov 4-2, Krka, Nutrispoint Ilirija in Ggd Šenčur 3-3, Terme Olimia 2-4, Cedevita Olimpija pa ob dveh tekmah manj 2-2.

Podatki, da je Krka vodila le s 3:0, že pred polčasom zaostajala 30:44, na koncu pa bila brez možnosti za preobrat, zgovorno pričajo o zasluženi zmagi domačih. Novomeščani so sredi tretjega dela igre resda izenačili na 46:46 in bili do zadnjega dela tik za tekmecem, toda uvod v zadnjih deset minut je bil spet v znamenju Gorenjcev, ki so v 35. minuti povedli z 71:58 in tekmo mirno pripeljali do konca.

S statističnim indeksom 30 je pri Ggd Šenčurju izstopal Dino Murić (23 točk, 11 skokov, met iz igre 8:15), učinkovita sta bila tudi Jan Rebec (14 točk, 5 podaj, 4 skoke) ter Ramo Rizvić (12 točk 6 skokov), v vrstah Krke pa je največ točk dosegel Miha Lapornik (16).

Izjava po tekmi:



Dalibor Damjanović, trener Krke: »Zaslužena zmaga Šenčurja, pokazali so večjo željo po zmagi kot mi. Imeli smo ogromno težav s fizično čvrstino, skokom v napadu, dekoncentracijo in izgubljenimi žogami skozi celo tekmo. Tudi ko smo se vrnili v igro, smo naredili preveč napak, da bi prelomili tekmo v našo korist.«

Krkaši bodo naslednjo tekmo v ligi Nova KBM za prvaka igrali v sredo, 13. 4., ko v Novo mesto prihaja Cedevita Olimpija. Še prej pa jih v nedeljo, 10. 4., čaka tekma AdmiralBet ABA lige z Igokeo v Laktaših.

STA; M. K.

