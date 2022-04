Jubilejni 60. sejem Dom vabi do nedelje

7.4.2022 | 10:45

Na sejmu so zastopana tudi podjetja z našega območja.

Ljubljana - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je vrata včeraj odprl jubilejni 60. sejem Dom. Na 15.000 kvadratnih metrih površine se predstavlja okoli 250 podjetij, ki ponujajo storitve in izdelke s področij gradnje in prenove, iz 23 držav. Sejem bo obiskovalce vabil do nedelje.

Letošnji sejem Dom pripravljajo v vseh razpoložljivih dvoranah Gospodarskega razstavišča, ki so jim dodali še dve montažni. Obiskovalci bodo lahko spoznali različne storitve, izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo, energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice.

Sejem Dom "ima tradicijo in izkušnje, kljub temu pa je še vedno mladostno zagnan", so zapisali na Gospodarskem razstavišču. Ponuja pregled novosti, inovacij in najbolj dovršenih proizvodov ter storitev, ki spremljajo gradnjo oziroma prenovo doma. Pomembno vsebino predstavljajo sistemi klimatizacije prostorov, materiali za gradnjo, stavbno pohištvo, od materialov pa seveda les, so izpostavili.

Obiskovalci sejma bodo iz prve roke izvedeli, kako graditi in prenavljati. Vsak dan jim bodo na voljo nasveti neodvisnih strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in Mreže Ensvet - Eko sklada. Izvedeli bodo, kako poteka načrtovanje in gradnja skoraj ničenergijskih hiš, posebna pozornost bo namenjena tudi celoviti prenovi stavb.

Sejem bo odprt do sobote od 10. do 19. ure ter v nedeljo do 18. ure.

Cena redne vstopnice je devet, v spletni prodaji pa šest evrov. S spletno vstopnico imajo obiskovalci tudi brezplačen prevoz z avtobusom ljubljanskega mestnega potniškega prometa na razstavišče in nazaj. Ob določenih urah so na voljo znižane vstopnice za pet evrov.

M. K.; foto: M. K. K.

