DZ potrdil poroštveni zakon za tretjo razvojno os

7.4.2022 | 09:40

Ljubljana - DZ je včeraj s 60 glasovi za in enim proti sprejel nov poroštveni zakon za obveznosti Darsa. Na njegovi podlagi se bo financiralo avtocestne projekte na tretji razvojni osi in še nekaterih drugih odsekih v skupni vrednosti 785 milijonov evrov.

S predlogom se državno poroštvo podeljuje za financiranje odseka od Šentruperta do Velenja jug na severnem delu tretje razvojne osi ter za prvi odsek na južnem delu tretje razvojne osi med Osredkom in Malinami na območju Novega mesta. Poleg tega bo poroštvo pokrivalo še projekta hitre ceste Markovci-Gorišnica in Gorišnica-Ormož ter širitev zahodne ljubljanske obvoznice med razcepoma Koseze in Kozarje v šestpasovnico.

Državno poroštvo se daje do višine 50 odstotkov investicijske vrednosti projektov, preostanek bo zagotovil Dars, je v DZ povedal državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič. Vseh pet projektov je po Miheličevih besedah tehnično in finančno zrelih za izvedbo, potrebna je le še izvedba, ki pa brez bančnih posojil ni mogoča. Ker bo Dars na podlagi zakona dobil za do največ 392,44 milijona evrov poroštev države, bodo ta lahko bolj ugodna.

Mihelič je povedal, da Dars od ustanovitve leta 1993 do sedaj ni nikoli unovčil niti centa iz naslova poroštva. "To nakazuje, da je Dars vse svoje obveznosti tekoče poravnaval," je pojasnil in dodal, da državni organi budno spremljajo njegovo poslovanje, finančno stanje, stanje dolga, "tako da tveganj za unovčenje poroštva praktično ni".

V vseh poslanskih skupinah so predlog podpirali, saj tretjo razvojno os uvrščajo med prednostne projekte države. Tako so pozdravili napoved nadaljnjega razvoja in posodobitve avtocestnega križa. Monika Gregorčič (Konkretno) je dejala, da bo sprejem zakona odprl pot do ugodnejše finančne konstrukcije, Blaž Pavlin (NSi) in Robert Polnar (DeSUS) pa sta ocenila, da Dars dosega dobre poslovne rezultate in da ni pričakovati, da bi do unovčenja poroštva prišlo.

"Koroška, Šaleška, Bela krajina, Prlekija dodeljena razvoja finančna sredstva ne bomo vračali le s cestninami, vračali vam bomo s hitrejšim razvojem, delovnimi mesti, višjo dodano vrednostjo, višjimi dobički in večjo prepoznavnostjo zelenih in skritih delov Slovenije, ki jih bomo predstavili svetu," je povedal Jože Lenart (LMŠ). Ker je tretja razvojna os eden ključnih projektov, so zakon podprli oz. mu niso nasprotovali tudi v SD, SAB in SNS.

V SD so ob tem izrazili upanje, da je vlada dobro premislila načrte glede širitve ljubljanske obvoznice, saj menijo, da bi bila lahko alternativa železnica in učinkovitejši javni prevoz, je dejal Predrag Baković (SD). Jani Ivanuša iz SNS pa je med drugim opozoril, da vsi ti projekti tečejo prepočasi: "Na območju Podravja se je s to investicijo nedvomno odlašalo predolgo, vendar je ta zakon en majhen korak v pravo smer."

STA; M. K.