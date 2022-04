Ambulantam družinske medicine Krka donirala 50 prenosnih obposteljnih ultrazvokov

Novinarska konferenca (vse foto: Krka d.d.)

Donirani aparat

Ljubljana/Novo mesto - Ambulante družinske medicine bodo z donacijo podjetja Krka bogatejše za 50 obposteljnih ultrazvokov s tabličnimi računalniki v vrednosti 250.000 evrov. V Krki so podprli tudi izobraževanje prejemnikov, strokovnjaki pa so na včerajšnji novinarski konferenci spregovorili o napredku, ki pomaga pri boljši oceni stanja in diagnozi.

Prenosni obposteljni ultrazvok je naprava, velika kot telefon, ki se brezžično poveže s tablico ali pametnim telefonom. Izkušnje zadnjih dveh desetletji kažejo na to, da bo ultrasonografija z napredkom tehnologije in dopolnitvenim izobraževalnim sistemom postala nepogrešljiva za zdravnike družinske medicine, so povedali na novinarski konferenci.

"Obposteljna ultrasonografija omogoča, da vidimo tisto, kar smo sedaj lahko slišali, tipali in o čemer smo lahko sklepali," je razložila strokovna vodja projekta in izobraževanja Vesna Homar. Povedala je tudi, da je z ultrazvokom mogoče bolje oceniti nujnost stanja in prepoznati poslabšanje, preden se pojavijo drugi znaki bolezni. Posebno vrednost pa ima novost za bolnike, ki težko dostopajo do zdravstvenih storitev, kot so slabo pokretni ljudje in ljudje v paliativni oskrbi, je še dodala.

Predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine Aleksander Stepanović je povedal, da računa tudi na mlado generacijo družinskih zdravnikov, ki je še posebej spretna pri uporabi novih tehnologij. Dodal je, da je bila novost med njimi zelo dobro sprejeta, sam pa jo razume kot podaljšano roko kliničnega pregleda.

Direktorica Regije Slovenija v Krki Mojca Prah Klemenčič pa je ob donaciji povedala, da so v Krki ponosni, da z donacijo prispevajo k napredku v obravnavi bolnikov in da omogočajo bolj kakovostne zdravstvene storitve v ambulantah družinske medicine po Sloveniji.

