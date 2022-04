V gozd s traktorji za 170 tisočakov

Cena enega je 170.000 evrov, kupili so tri.

Kočevje - Družba Slovenski državni gozdovi želi okrepiti lastne zmogljivosti za sečnjo in pospravilo lesa, zato se je odločila za nakup treh novih gozdarskih traktorjev, ki jih je v uporabo prevzela danes. Po besedah direktorja sektorja za gozdarstvo v družbi Iva Trošta je njihov cilj, da do leta 2026 lastno gozdno proizvodnjo zvišajo na 35 odstotkov.

Eden od ciljev ob ustanovitvi družbe, ki je v lasti države, je bil po Troštovih besedah ta, da ima okoli 20 odstotkov lastne gozdne proizvodnje, vseeno pa so se v vodstvu družbe odločili, da lastno proizvodnjo še povečajo. Lani so sami posekali in pospravili nekaj manj kot 18 odstotkov lesa, do leta 2026 pa nameravajo ta delež zvišati na 35 odstotkov. Zato kupujejo potrebno mehanizacijo in zaposlujejo dodatne ljudi.

"Dvig lastne gozdne proizvodnje je pomemben za primere, ko se pojavijo naravne ujme, denimo vetrolom ali žledolom. Takrat je treba ukrepati hitro, zato je dobro, da imaš lastne zmogljivosti. Javna naročila, h katerim smo zavezani pri izbiri zasebnih izvajalcev, namreč terjajo določen čas, lastne gozdarje pa lahko na delovišče napotimo že naslednji dan," je dejal Trošt.

Druga prednost lastne gozdne proizvodnje je, da imajo na ta način na voljo visoko kvalificirane sekače, pravi Trošt. "V podjetju namreč redno skrbimo, da so naši delavci primerno izobraženi in imajo vse potrebne kvalifikacije za varno delo," dodaja.

Kot tretji, sicer manj pomemben element, pa izpostavlja, da se lahko z razvojem lastnih zmogljivosti za sečnjo in pospravilo lesa izognejo težavam, če se na razpisih za izbor zasebnih izvajalcev kaj zalomi.

Traktorji, ki so jih kupili, so za delo v gozdu posebej prirejeni kmetijski traktorji. Cena enega je 170.000 evrov, je še povedal.

