FOTO: Bi bil Rudolf danes zadovoljen in ponosen?

7.4.2022 | 12:20

Simfonični orkester Glasbene šole Marjana Kozine je letos izjemoma nastopil na predvečer občinskega praznika. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Bi bil vojvoda Rudolf IV. Habsburški danes zadovoljen in ponosen nad mestom, ki ga je ustanovil na današnji dan pred 657 leti? Moral bi biti. Mesto se je ohranilo do danes in je lepo razvito, ima močno in uspešno industrijo, razvito šolstvo, kulturno in športno dejavnost, lep prenovljen Glavni trg, tudi njegovo ime se po tako dolgem času še vedno omenja, bodisi v imenu kakšne gostilne ali porajajočega se znanstvenega inštituta ali pa v imenu benda, ki je pred desetletji posnelo še danes priljubljeno pesem Grem domov v Novo mesto.

Danes Novo mesto praznuje svoj 657. rojstni dan, pravzaprav ga je s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj in koncertom novomeškega simfoničnega orkestra praznovalo že sinoči. Med nagrajenci je tokrat tudi avtor besedila omenjene neuradne novomeške himne Drago Vovk. Novo mesto ga je z nagrado Mestne občine Novo mesto nagradilo za pomembnejše trajne uspehe na glasbenem področju in prispevek k prepoznavnosti Novega mesta. Isto nagrado sta dobila tudi Andrej Gregorčič za dolgoletno predano delo na področju prostovoljstva ter razvoja posameznih društev in Marija Rus za dolgoletno nesebično delo na področju prostovoljstva. Trdinovo nagrado je dobil akademski slikar in glasbenik Uroš Weinberger za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti, grb Mestne občine Novo mesto pa nekdanji novomeški župan in spiritus agens Kulturnega društva Severina Šalija Franci Koncilija. Nagrade in priznanja so, kot je zdaj že navada, podelili na priložnostni slovesnosti v Jakčevem domu.

Letošnji dobitniki priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto (foto: I. Vidmar)

Osrednja proslava občinskega praznika pa je bil koncert novomeškega simfoničnega orkestra, ki ga Novomeščani tradicionalno poslušajo v počastitev kulturnega praznika februarja, a so ga tokrat zaradi epidemijskih ukrepov prestavili na april in predvideli na Glavnem trgu, a so ga morali, domnevno zaradi neustreznih vremenskih razmer, preseliti v mestno športno dvorano Marof.

Repertoar orkestra, ki mu zaradi množice na spremembo temperature in vlažnosti zraka občutljivih inštrumentov veliko bolj ustreza kar se tega tiče prijaznejše okolje športne dvorane, je bil letos lahkoten, tako rekoč popevkarski, gostja orkestra pa je bila nekoč najmlajša slovenska udeleženka tekmovanja za pesem Evrovizije Eva Boto. Orkester je koncert začel s Privškovo Ob reki, ki jo je mojster v darilo Glasbeni šoli Marjana Kozine posvetil ob petdesetletnici delovanja, zaključil pa z Brodway Tonight v aranžmaju Brucea Chaseja. Eva Boto se je simfonikom pridružila pri skladbah Kaj je to Življenje Rudija Vlašiča, I Dreamed a Dream Claude-Mishela in Jožeta Privška Zelena leta, orkester, v katerem večinoma igrajo učenci in profesorji novomeške glasbene šole, pa je občinstvo navdušil tudi s še eno Schönberovo, Miss Saigo, in Hoedown Aarona Coplanda.

Če tega, kaj bi si o današnjem Novem mestu mislil njegov ustanovitelj, ne moremo z zagotovostjo vedeti, pa so udeleženci proslave ob občinskem prazniku slišali, kaj si o tem misli župan Gregor Macedoni, ki je v slavnostnem govoru med drugim povedal: »Vesel sem, saj iz leta v leto v Mestni občini Novo mesto vse bolj in bolj postajamo skupnost v pravem pomenu besede. Ponosen sem na majhne, a pomembne premike na področju mobilnosti. Da vse več ljudi kolesari, se vozi s skiroji ali pešači. Kljub temu pa vseeno vseskozi močno vršimo pritisk na državne organe, ki so odgovorni za izgradnjo prepotrebnih novih novomeških prometnic. Navdušen sem, da že v vrtcih naše otroke učimo varstva okolja, samooskrbnosti in krožnega zadovoljevanja potreb, kar pozitivno vpliva na naše okolje. Veselijo me prihajajoči projekti na stanovanjskem področju, ki bodo pomembno povečali število stanovanjskih enot v naši občini. Zadovoljen sem z novimi oziroma prenovljenimi središči srečevanja v naši občini - na samo z našim prelepim srednjeveškim mestnim jedrom, ampak tudi s številnimi vaškimi središči in krajevnimi domovi po krajevnih skupnostih. Ponosen sem na delo svetov krajevnih skupnosti, ki v sodelovanju z občino pospešeno delajo na projektih, ki jih sami krajani prepoznavate kot prioritetne. Veselim se predstavitev vseh mladinskih in projektov za starejše, ker resnično bogatijo dneve naših prebivalcev, zato jih z največjim zadovoljstvom podprem. Krasno delo opravljajo vsi naši javni zavodi, osnovne in glasbena šola, zdravstvene ustanove, razvojna agencija, Komunala, muzej, teater in nenazadnje, naš mega Zavod Novo mesto … «

I. Vidmar

