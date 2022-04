38-letniku v gozdu na nogo padel hlod; med vadbo ostali brez denarja in telefonov

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 62. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 220 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. V Dolenjskih Toplicah so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreč pri delu, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

Povzročitelj nesreče brez vozniške

Nekaj po 13. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 43-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 41-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nenadoma stekel na cesto

Policisti PP Trebnje so nekaj po 17. uri obravnavali prometno nesrečo v naselju Studenec, kjer naj bi bil poškodovan otrok. 39-letni voznik osebnega avtomobila je pripeljal iz smeri Rožnega vrha. V naselju Studenec je z njegove leve nenadoma na cesto pritekel 12-letnik in se zaletel v prednji del vozila. 12-letnik se je v nesreči lažje poškodoval. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Trčila v kapelico

Okoli 23. ure so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Smolenji vasi. Ugotovili so, da je 43-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala preko levega voznega pasu in pločnika ter trčila v kapelico. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Tatvine iz garderob športnih objektov

V zadnjih dneh so na območju Posavja obravnavali več primerov tatvin iz garderob športnih objektov. Včeraj je med 17.40 in 19. uro nekdo v garderobi športnega objekta na Cesti krških žrtev izkoristil odsotnost lastnikov, ki so bili na vadbi, vstopil v odklenjeno garderobo in iz nahrbtnikov in žepov oblačil ukradel najmanj sedem mobilnih telefonov, dokumente in denar. Pred nekaj dnevi je na Raki storilec prav tako vstopil v odklenjeno garderobo športnega objekta, pregledal torbe in oblačila in šestim oškodovancem vzel več mobilnih telefonov in denarnice z dokumenti in gotovino. Policisti PP Krško so opravili oglede, zbrali obvestila in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Občane pozivajo, naj poskrbijo za varnost svoje lastnine in jo imajo ves čas pri sebi oziroma pod nadzorom. V torbah, nahrbtnikih in oblačilih naj ne puščajo predmetov, ki bi utegnili biti plen tatov. Predlagajo, da se uporabniki športnih prostorov dogovorijo z upravljalci, da so v času vadbe športni objekti oziroma garderobe zaklenjene in s tem onemogočen dostop drugim osebam. V primeru oškodovanja ali pojava sumljivih oseb pa naj o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je na Krasincu na območju PP Metlika nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit in denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškoodoval za 1600 evrov.

Med 19. in 21. uro je v kraju Meglenik na območju PP Trebnje neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalke in skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Nesreča pri delu v gozdu

Policisti PP Novo mesto so bili nekaj pred 11. uro obveščeni o nesreči pri delu v gozdu na območju Dolenjega Suhadola. Opravili so ogled in ugotovili, da je 38-letnemu moškemu, ki je v gozdu žagal podrta drevesa, na nogo padel hlod in ga huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so na območju Svibnika (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Bangladeša, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

