Romsko društvo Romano s projektom osveščanja mladih Romov na Dolenjskem o nevarnosti drog

7.4.2022 | 18:35

Foto: Svet24

Novo mesto - Romsko društvo Romano v letošnjem letu izvaja projekt Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem. V okviru projekta so razvili inovativno skupnostno storitev, ki bo nudila pomoč in neposreden stik mladim s težavami s psihoaktivnimi substancami. Med drugim bodo v romskih naseljih pripravili delavnice osveščanja.

Društvo namreč v zadnjih letih zaznava velik porast zlorabe psihoaktivnih substanc med mladimi Romi v romskih naseljih na Dolenjskem. Ker slednje zaznamuje tako posameznike kot širšo družbo, konkretna pomoč pa zaradi veliko razlogov do mladih ne pride, so se v društvu odločili za aktivno delovanje na tem področju.

Med drugim želijo po navedbah vodje projekta Milene Tudija, ki jih povzema sporočilo za javnost, dvigniti ozaveščenost mladih Romov in romskih družin o nevarnosti zlorabe psihoaktivnih substanc in alkohola ter jih seznaniti o tem, kje lahko najdejo pomoč. V okviru projekta bodo med drugim izvedli delavnice osveščanja v romskih naseljih in informiranja ter posameznikom in družinam ponudili pomoč pri navezavi in ohranjanju stika z zunanjo strokovno podporo.

Pomemben del aktivnosti predstavlja tudi osveščanje lokalnih in nacionalnih odločevalcev ter spodbujanje iskanja sistemskih podpor in ukrepov reševanja omenjene problematike med mladimi Romi na Dolenjskem, so navedli.

Projekt izvajajo v partnerstvu z Zavodom Mavrični bojevniki in društvom Projekt človek. Izvedba projekta je podprta s sredstvi Programa ACF v Sloveniji za obdobje 2014-2021.

M. K.