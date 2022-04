FOTO: Padel v 30-metrsko globel; zgorel gospodarski objekt z mehanizacijo in orodjem, živino rešili

8.4.2022 | 07:00

Reševanje iz globeli (foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 17.08 je v naselju Gmajna, občina Krško, prišlo do požara na gospodarskem objektu. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Smednik in Raka, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili objekt in rešili več glav živine. Objekt, kmetijska mehanizacija in orodje so uničeni. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Raka in PGD Smednik.

Padel v 30-metrsko globel

Ob 17.21 je v Podgorici, občina Sevnica, občan padel po gozdnati strmini in obtičal v globeli. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so moškega s pomočjo vrvne tehnike rešili iz trideset-metrske globeli. Reševalci NMP Sevnica so ga na kraju ustrezno oskrbeli in ga napotili v domačo oskrbo.

V stanovanjih preminuli osebi

Ob 11.38 so na Kregarjevo ulico v Brežicah izvozili gasilci PGD Brežice. Posredovanje ni bilo potrebno, saj so sostanovalci sami odprli vrata stanovanja, v katerem je bila preminula oseba.

Ob 21.46 so posredovali gasilci PGE Krško v Brezovici v Podbočju, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila preminula oseba.

Požari v naravi

Ob 12.50 je pri naselju Vranoviči, občina Črnomelj, ob železnici gorela suha trava. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Vranoviči.

Ob 15.35 sta ob ulici Pot v gaj, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov.

Ob 18.54 je pri naselju Mihovica, občina Šentjernej, gorela suha trava. Požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šentjernej.

Ob 19.50 je v ulici Ob Težki vodi, občina Novo mesto, gorela suha trava. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 0.51 je pred vasjo Rajndol v občini Kočevje, na travniku gorel zlomljen drog elektro napeljave. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Uničenih pet zabojnikov

Ob 21.19 so v Šmihelu v Novem mestu goreli trije komunalni zabojniki. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar. Zabojniki so uničeni.

Ob 21.48 sta v Šmihelu ponovno gorela dva komunalna zabojnika. Požar, v katerem sta bila zabojnika uničena, so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Nafta na parkirišču

Ob 22.07 je ob cesti Metlika-Novo mesto pri Vinji vasi, občina Novo mesto, na parkirišču iz tovornega vozila iztekla nafta. Gasilci GRC Novo mesto so iz rezervoarja pretočili 20 litrov nafte ter z absorbentom posuli in razmastili razlito nafto na parkirišču.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 3 na izvodu JANIBO;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOVANJA VAS, na izvodu DRAGOVANJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, izvod Proti Spomeniku.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER, izvod 3. PROTI ZIDANICAM;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 9. PROTI SPOMENIKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GUMBERK;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8.00 in 12.00 na območju TP Trbinc, nizkonapetostno omrežje – Kramar; inpredvidoma med 8.30 in 14.00 na območju TP Slepšek, Žalostna Gora, Žalostna Gora kamnolom, Brezovica Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Zaboršt, nizkonapetostno omrežje – Zaboršt danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Brestanica trg, nizkonapetostno omrežje – Brestanica proti Senovem med 8:00 in 12:00 uro na območju TP Cerina, nizkonapetostno omrežje – Cerina grad med 8:00 in 14:00 uro; na območju TP Podgorje, nizkonapetostno omrežje – MHE Strajner+Stope pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.