Sto tablic mladim Ukrajincem za lažje šolanje, prvim iz Novega mesta

8.4.2022 | 10:00

Šest ukrajinskih otrok, beguncev, ki so zatočišče našli v Novem mestu, je med prvimi prejelo Telekomove tablice. Na levi Peter Tomažič in Mark Boris Andrijanič.

Novo mesto - Z ukrajinsko himno, ki so jo zbranim zaigrale štiri mlade talentirane članice ukrajinskega orkestra Music for the Future, ki so se v Slovenijo pred vojno zatekle iz svoje domovine, se je včeraj popoldne pričela slovesnost v Baragovem zavodu ob predaji donacije za sto tabličnih računalnikov za potrebe šolanja mladih Ukrajincev, ki so zatočišče našli pri nas. Donacijo so predali Slovenski karitas.

Prve tablice so romale v roke šestim ukrajinskim osnovnošolcem, nastanjenim v Novem mestu. Predala sta jim jih minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, na čigar pobudo je do te dobrodelne akcije prišlo, ter podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Tomaž Jontes. Dogodku je dala težo tudi udeležba predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Majhen, a velik korak

Predaja vrednostnega bona za sto tablic Slovenski karitas: na levi podpredsednik Telekoma Slovenije Tomaž Jontes in na desnik generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič.

Del ukrajinskega orkestra Music for the Future

“Vsak otrok ima pravico do brezskrbnega otroštva in vsi mladi imajo pravico do šolanja. Naša skupna odgovornost zato je, da tudi mladostnikom in njihovim družinam, ki so se zaradi vojne v Ukrajini zatekli v Slovenijo, kot družba pomagamo,” je ob predaji tabličnih računalnikov povedal podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Tomaž Jontes ter dodal, da v Telekomu Slovenije pomagajo tako s finančnimi sredstvi kot s svojimi storitvami.

Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo, si že od začetka vojne v Ukrajini prizadeva za tehnološko pomoč ukrajinskih ustanov in mladim beguncem v Sloveniji. Na njegovo pobudo je stekla akcija pomoči ukrajinskim bolnicam, šolam in javnim ustanovam s Starlinkovimi kompleti satelitskega interneta ter pobuda za donacijo Telekomovih računalniških tablic Slovenski karitas. Poudaril je čut za sočloveka slovenskega naroda.

»Sto tablic je majhen korak za slovensko gospodarstvo, ampak velik za ukrajinske družine, ki bodo te tablice prejele, saj bodo ukrajinski otroci s tem lahko nadaljevali šolanje na daljavo,” je povedal.

16 tablic v Novo mesto

Simon Dvornik vodi Škofijsko karitas Novo mesto.

Na slovesnosti v Baragovem zavodu

Generalni tajnik novomeške karitas Simon Dvornik pove, da opažajo vsak dan povečan prihod ukrajinskih družin, ki se nanje obračajo po pomoč. Poudaril je pomen donacije tabličnih računalnikov, da bodo otroci opremljeni s tehnologijo in se bodo lažje integrirali v našo družbo. "Donacija računalnikov je vstopna točka h gradnji kakovostnih medkulturnih odnosov in integraciji ter sprejemanju žrtev vojne v našo družbo," je dejal.

Škofijska karitas Novo mesto je prejela 16 tablic – nekaj jih bodo razdelili, nekaj pa uporabili v njihovi učilnici v prostorih škofijske karitas v Baragovem zavodu, saj bodo tako imeli dostop do njih vsi. Ukrajinskim beguncem bodo ponudili še psihosocialno pomoč, pa druženje, izobraževanje in medkulturno povezovanje.

Tablice tako pomembne kot paketi hrane ...

V Sloveniji je trenutno 1150 beguncev iz Ukrajine, ki jim pomaga Slovenska karitas, materialno, s šolskimi potrebščinami, računalniki …, kot je dejal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič, pa se zavedajo pomena digitalizacije in je včasih donacija računalnika tako pomembna kot paket hrane, higienskih pripomočkov in česa drugega.

"Veseli smo teh sto tablic za ukrajinske otroke. Hvaležni smo Telekomu, od katerega pa smo dobili še 17 rabljenih računalnikov, ki jih bomo tudi s pridom uporabili. Tudi ministrstvo za zunanje zadeve je poklonilo 40 rabljenih računalnikom, ki smo jih že usposobili in ta številka bo res nekaj pomenila za ukrajinske otroke. Nekateri so že v naših šolah, nekateri še ne, nekateri so preko zoomo-v povezani s šolami v Ukrajini in na Poljskem, z računalniki se bodo povezali tudi med sabo. Želimo, da bi se tudi igrali, družili in v naših centrih jim bomo dali to opremo na razpolago, poleg vseh ostalih stvari, ki jih potrebujejo," je dejal.

Upanje v trajen mir

Borut Pahor je pozdravil begunke iz Ukrajine, ki so prve dobile status begunca in danes začnejo s službo.

Predsednik države Borut Pahor se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pomoči potrebnim iz Ukrajine, med drugim tudi donatorjem tablic. «Gre za majhen, korak, ki kaže velike reči,« je dejal, prepričan, da na koncu vedno zmaga dobro in »da bomo, ko bo vojne konec v Ukrajini, znali upati v trajen mir, da bodo naši otroci in njih otroci, in vsi otroci tega sveta, lahko upali, da bo mir prevladal.«

Dogodek predaje tablic so obogatili člani ukrajinskega orkestra Music for the Future, ki so zaradi vojne zapustili svoje domove in s pomočjo Slovenskega mladinskega orkestra zatočišče našli v Ljubljani. Nastopil je tudi Luan Sitari iz konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja iz Novega mesta.

Predsednik Pahor je pred Baragovim zavodom pozdravil tudi skupino Ukrajink, ki so prve pri nas prejele status begunca in so danes že začele z delom v naših podjetjih, tudi na Dolenjskem.

Besedilo in foto: L. Markelj

