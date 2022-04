Svetniki o bioplinarni, turizmu in zavodih

8.4.2022 | 12:20

Črnomelj - Bioplinarna Lokve pri Črnomlju od januarja 2021 ne obratuje v polnem obsegu, so v družbi Petrol zapisali v svojo informacijo, ki so jo pred časom zahtevali črnomaljski občinski svetniki. Informacijo je občinski svet obravnaval na včerajšnji seji. Kot je rekel župan Andrej Kavšek, pričakujejo začetek postopkov za izdajo novega okoljevarstvenega dovoljenja za delovanje bioplinarne. Ta objekt ima po informaciji Petrola dovoljenje do julija 2023. Župan je redno mesečno v stiku z Ministrstvom za okolje in prostor o tem, ali bioplinarna izpolnjuje pogoje iz zakonodaje in o tem, kako bo občina Črnomelj lahko soodločala v prihodnje o obratovanju bioplinarne.

Svetniki so se na seji, ki je imela 26 točk dnevnega reda, med drugim seznanili z letnimi poročili za leto 2021 javnih zavodov, in sicer Belokranjskega muzeja Metlika, osnovnih šol Loka Črnomelj, Mirana Jarca Črnomelj, Stari trg ob Kolpi in Vinica ter Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Zdravstvenega doma Črnomelj in Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

Ob teh poročilih so svetniki med drugim razpravljali o turizmu v Beli krajini, predvsem o nastopih Bele krajine na promocijskih sejmih in o tem, kaj želi Bela krajina prednostno ponuditi turistom.

Svetniki so med drugim sprejeli tudi zaključni račun lanskega občinskega proračuna in nov pravilnik o občinskem sofinanciranju obnove stavb, ki so opredeljena kot kulturna dediščina.

Svet je med drugim sprejel tudi več sklepov v zvezi z urejanjem lastništva in geodetsko izmero zemljišč na več krajih v občini.

M. L.