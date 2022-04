FOTO: Večino živali pred ognjem rešili; sosedu grozil s puško; umrla belokranjska plezalka

8.4.2022 | 13:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 66. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 286 klicev. Obravnavali so 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu (v Brezju) kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov in nezakonitih prehodov državne meje.

Voznik začetnik na parkirišču poškodoval tri vozila

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 10.30 obveščeni o prometni nesreči v Krškem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik začetnik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in na parkirnem prostoru trčil v tri parkirana vozila. Povzročitelju, ki se v nesreči ni poškodoval, so zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Povzročitelj nesreče (krepko) pod vplivom alkohola

Okoli 15.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči med Slamno vasjo in Radovico na območju PP Metlika. Ugotovili so, da je 45-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v skalo ob cesti. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,42 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli puško osumljencu, ki je grozil

Nekaj po 15. uri so bili sevniški policisti obveščeni o sporu in grožnjah v okolici Sevnice. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je prišlo do sosedskega spora, v katerem naj bi moški grozil z orožjem. 65-letnemu osumljencu so zasegli lovsko puško, strelivo in orožno listino. Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja grožnje. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Med 17. 3. in 7. 4. je v Selah pri Dobovi nekdo iz treh nedograjenih stanovanjskih hiš ukradel električne vodnike. Izvajalca del je oškodoval za okoli 3500 evrov.

S strehe objekta na Bohorju je neznanec potrgal bakrene žlebove in cevi. Škode je za okoli 1000 evrov.

V kraju Jezero na območju PP Trebnje pa je nekdo z dvorišča gospodarskega objekta odpeljal plug.

Razgrajača v Brezju pridržali

Policisti PP Novo mesto so okoli 17. ure posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru v naselju Brezje. Ugotovili so, da je prišlo do spora med dvema moškima. 44-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo obema udeležencema izdali plačilni nalog.

V požaru velika škoda

Nekaj po 17. uri so bili pristojni obveščeni o požaru hleva na območju Gmajne (PP Krško). Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorel večji hlev, v katerem so bile živali, več bal sena in kmetijska mehanizacija. Lastniki so uspeli živali še pravočasno rešiti. Gasilci so požar omejili in pogasili, v požaru pa je nastala velika premoženjska škoda. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto opravljajo ogled požarišča, ugotavljajo vzrok za nastanek požara in druge okoliščine. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Krški poklicni gasilsi so poročali, da so po pogovoru z lastnikom objekta prišli do podatka, da se v objektu nahaja 17 glav govedi, nekaj prašičev, kokoši, zajci ter v garaži večja količina goriva in olja. Hkrati z gašenjem desne strani objekta so začeli z reševanjem živali in hlajenjem prostora z gorivom in oljem. Na prosto jim je uspelo rešiti vse živali razen zajcev. Na ogled so poklicali dežurnega veterinarja, da je pomagal opečenim živalim. Požar so lokalizirali, vendar je bilo zaradi večje količine bal sena gašenje oteženo. Za pomoč so zaprosili soseda, ki je s pomočjo gradbene mehanizacije tleče bale prestavil na bližnji travnik. Iz okolice objekta so rešili nekaj strojev kmetijske mehanizacije ter varno podrli uničeno leseno konstrukcijo. Na požarni straži so ostali gasilci iz PGD Smednik in PGD Raka.

Na Gradiški Turi med plezanjem umrla plezalka

Med plezanjem na Otmarjevi poti na Gradiški Turi nad Vipavo je včeraj okrog 10.30 prišlo do nesreče, v kateri je umrla 69-letna plezalka z območja Bele krajine. Zelo izkušena plezalka je plezala skupaj z možem, v steni je bila nad njim, ko je zaprosila za kratek počitek. Kmalu zatem je padla in obvisela na vrvi dobra dva metra pod možem.

Mož se je spustil do nje in ji poskušal pomagati, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Poleg policije so bili aktivirani reševalci GRS Tolmin skupina Ajdovščina, GRS Ljubljana in helikopter Slovenske vojske. Ob prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je plezalka podlegla poškodbam.

Gorski reševalci so ponesrečeno plezalko skupaj s soprogom z vrvno tehniko spustili do primernega mesta, kjer ju je prevzela posadka helikopterja Slovenske vojske in reševalcev letalcev ter ju prepeljala v dolino. Za pokojno plezalko je bila odrejena sanitarna obdukcija.

O nesreči so obvestili pristojno državno tožilstvo in dežurnega preiskovalnega sodnika. Vzrok padca pa policija še preiskuje. Glede na dosedanje ugotovitve so tujo krivdo izključili.

Prijeli tihotapca in tujca

Policisti so na območju Jesenic (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Kosova, ki je nezakonito prestopil državno mejo. V bližini Obrežja so prijeli tudi voznika osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki mu je pomagal pri nezakonitem prehodu. 51-letnemu državljanu Hrvaške so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku, državljana Kosova pa predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so sicer na območju Podvinja in Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli še 12 državljanov Iraka in dva državljana Afganistana.

