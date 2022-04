FOTO: Gorjanci in narava so Jožici Medle pomemben umetniški navdih

8.4.2022 | 13:50

Šentjernejska slikarka Jožica Medle razstavlja spet v domačem kraju.

Šentjernej - Osnovna šola Šentjernej je v okviru projekta Včasih naši učenci, danes umetniki, s katerim je šola pričela leta 2000, sinoči povabila na odprtje razstave domačinke, likovnih del doktorice likovne umetnosti Jožice Medle v Kulturni center Primoža Trubarja.

Na razstavi z naslovom Narava v človeku se umetnica predstavlja s preko 20 deli v različnih tehnikah, ki jih kombinira. Njena dela izražajo plasti zgodovine in ljudske izročila, prepletene s plastmi narave. Njih tudi opozarja, da moramo naravo čuvati in zanjo skrbeti.

Ines Vodopivec

Slikarko je predstavila njena hčerka Ines Vodopivec, doc. dr. umetnostne zgodovine, ki je povedala, da se v delih avtorice odraža vizualno prisluškovanje pripovedi iz narave. Nasploh se Medletova že vrsto let v svojih delih posveča izvornemu počelu biološkega stvarstva.

Nastop mladih folkloristov je navdušil.

Recitatorke z OŠ Šentjernej

»Motivika se podobno kot pri Janezu Trdini veže na vsakdanje življenje ljudi in naravo Dolenjske. Dela izražajo plasti zgodovine in ljudskega izročila, prepletene s plastmi narave. A plastenje v likovni umetnostni ni novo. Prisotno je že stoletja in avtorica se je pri izbiri tehnike, ki bi bila usklajena z vsebinsko konceptualizacijo in opredmetenjem notranjih občutij, ozrla na likovno ustvarjanje nizozemskega mojstra 17. stoletja Rembrandta, pri katerem je bistvo predstavljalo prav nizanje plasti različnih tekstur,« je dejala Vodopivčeva ter poudarila, da pri obeh umetnikih prevladujejo temni zemeljski toni, topli poudarki ter chiaroscuro sivine. Podajanje vsebine je s tem smotrno zaokroženo z izbrano likovno govorico in celotno zasnovo razstave.

Zakaj na Gorjance?

Narava je torej Medletovi navdih, med drugim tudi Gorjanci, saj avtorica vsa leta živi v njihovi bližini. Pogosto jih obiskuje, tudi s svojim življenjskim sopotnikom Jožetom Smoličem, ki je inženir gozdarstva.

Jože Smolič

Ta je na otvoritvi razstave zanimivo razmišljal o naravi, umetnosti, kulturi, kulturni krajini … ter se na koncu vprašal, zakaj se ljudje vse bolj vračajo na Gorjance. »Tam iščejo mir, navdih, sprostitev …, vse več jih tja beži pred nekulturo. Kolikor mira bomo prinesli z Gorjancev, toliko nemira bomo tam pustili,« je dejal in zbrani so mu pritrdili.

Pohvalnih besed o Medletovi je bil tudi podžupan občine Šentjernej Janez Selak, ki je poudaril pomen slikarkinega dela za šentjernejsko dolino.

Avtorici razstave je čestital tudi slikarski kolega in prijatelj Janko Orač.

Avtorici razstave je čestital tudi njen kolega in prijatelj, novomeški slikar Janko Orač, s katerim sta skupaj obiskovala Akademijo za likovno umetnost v Zagrebu in se tudi drugje izobraževala.

Navdušila pevka Ema Pavlič



Ema Pavlič je zapela ob citrarski spremljavi.

Na dogodku, ki so ga popestrili učenci šole – recitatorska skupina z odlomki iz Trdinove knjige Bajke in povesti o Gorjancih pod vodstvom Barbare Kukman ter mladi folkloristi Šentlore - se je predstavila še ena umetnica iz domačih logov, študentka Akademije za glasbo v Ljubljani Ema Pavlič, tudi nekdanja učenka šentjernejske šole. Zapela je ob citrarski spremljavi Julije Lazi.

Zaslužne za projekt Nekoč naši učenci, danes umetniki: Darja Kovačič, Maja Miklavž Sintič in Barbara Kukman.

Ines Vodopivec, Jožica Medle in Jože

Tako z Medletovo kot s Pavličevo je simpatično poklepetala voditeljica dogodka Barbara Kukman. Obe gostji sta poudarili, da morajo mladi vztrajati v krepitvi in razvijanju svojih talentov, pri tem pa so jim lahko v veliko pomoč mentorji in spodbudno okolje, kar v šentjernejski dolini nedvomno imajo.

Zbrane je nagovoril ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip in povedal, da dogodek sodi v praznovanje 150-letnice hrama učenosti. »Umetnost, ustvarjalnost, skladnost, lepo, so stvari, ki jih v teh norih časih potrebujemo vsi, zato so umetnost in kultura eden temeljnih stebrov tudi na naši šoli,« je dejal.

Pomočnica ravnatelja Tadeja Strmole se je za dosedanje delo v projektu Včasih naši učenci, danes umetniki zahvalila pobudnici in koordinatorici dogodka Darji Kovači, ter Barbari Kukman in mentorici folklorne skupine Šentlora Maji Miklavž Sintič.

Razstava Jožice Medle bo v Kulturnem centru Primoža Trubarja na ogled do srede poletja.

Besedilo in foto: L. Markelj

