Merkur v Črnomlju odprl trgovski center; vrtcu podaril 2.000 €

8.4.2022 | 14:40

Donacija vrtcu Črnomelj - Kapetan, Klasnič, Kure, Kavšek

Rezanje traku (Klasnič, Kapetan, Kavšek)

Ekipa črnomaljskega Merkurja in vodstvo podjetja

Črnomelj - Merkur je v Črnomlju danes odprl prenovljen in z obogateno ponudbo nadgrajen trgovski center na nekdanji lokaciji trgovine TGH. To je že 24. trgovski center, s katerim Merkur trgovina širi svojo maloprodajno mrežo. Za kupce v Črnomlju skrbi 26-članska ekipa, na voljo pa je tudi storitev Klikni in prevzemi (izberi na merkur.si, prevzemi v trgovini v Črnomlju). Ob današnjem odprtju je ravnateljici črnomaljskega vrtca Otona Župančiča Stanki Kure Merkur predal donacijo v višini 2.000 evrov, s katero bo vrtec financiral nakup zunanjega igrala.

»Ta Merkurjeva trgovina vključuje vse Merkurjeve oddelke - tako tiste za dom kot za mojstre. Ponudba v centru je namenjena pravnim in fizičnim osebam. S tem nadaljujemo z oskrbo kupcev z domskim, tehničnim, gradbenim, kmetijskim in vrtnim blagom, predvsem pa želimo svojo ponudbo približati kupcem na področju Bele krajine,« so ob današnjem rezanju otvoritvenega traku sporočili iz Merkurja.

Župan Črnomlja Andrej Kavšek je izrazil zadovoljstvo ob otvoritvi trgovine, za katero meni, da je za občane pridobitev, ravno v času, ko se začenjajo intenzivnejša dela na vrtovih ter vzdrževanje doma in okolice: »Veseli me, da smo v okolje dobili trgovino, ki našim občanom ponuja vse, kar potrebujejo za zunanja dela, dom in družino ter v njej najdejo marsikaj, kar bi drugače morali iskati zunaj Črnomlja, v večjih mestih. To, da imamo takšno pestro trgovsko ponudbo v Beli krajini, je resnično velik prispevek h kvalitetnejšemu bivanjskemu okolju občine in tudi širše. Hvala podjetju tudi za radodarno darilo našemu vrtcu, najmlajši bodo neizmerno veseli novega igrala.«

Ravnateljica vrtca Otona Župančiča Stanka Kure, ki je z vrtčevskimi otroci z glasbeno-plesno točko popestrila odprtje, je ob prevzemu donacije dejala: »Veseli in hvaležni smo, da smo to donacijo prejeli ravno v času nabavljanja novega zunanjega igrala za naše malčke, zato je za nas še posebej dobrodošla. Primarna dejavnost v predšolskem obdobju je igra in z novim igralom se bodo otroci urili v plezanju, preizkušali svoje moči, sposobnosti, spretnosti in najpomembnejše je to, da pri različnih igrah tkejo prijateljske vezi. Približujejo se topli dnevi, ko otroci veliko časa preživijo zunaj in prepričana sem, da bodo otroci zelo uživali v novi pridobitvi na vrtčevskem igrišču.«

Marjan Klasnič, vodja Merkur TC Črnomelj, je ob otvoritvi izpostavil: »Kupcem iz celotne Bele krajine prenovljeni TC Merkur v Črnomlju ponuja povsem nova oddelka, in sicer z avdio in video izdelki na 50 m2 in svetili na kar 100m2. Močno smo okrepili tudi ponudbo na sezonskem oddelku z žari, bazeni in opremo za kampiranje, ki se razteza na kar 275 m2. Bogatejši in posodobljen je tudi oddelek bele tehnike in gospodinjskih aparatov, v skupni izmeri 270m2. Večja ponudba artiklov je tudi na oddelku les in orodje, kjer so kupcem na voljo priznane blagovne znakmke. Ostajajo tudi oddelki fitofarmacije, mešalnica barv in prodaja plina.«

M. K.