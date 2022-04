FOTO: Romi so za svoj praznik plesali, peli in molili

8.4.2022 | 19:00

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Danes je svetovni dan Romov. Romska skupnost ga obeležuje v spomin na prvi svetovni kongres Romov, ki je potekal v začetku aprila 1971 v Londonu, na tem kongresu pa so izbrali svojo zastavo in se dogovorili, da se imenujejo Romi. Svoj praznik so danes pred Skupnostnim centrom Brezje Žabjak slovesno obeležili tudi novomeški Romi.

Program, poln plesa in glasbe, so pripravili v sodelovanju z vrtcem Pikapolonica, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela in Centrom za šolske in obšolske dejavnosti, otroci iz romskega vrtca in mladi Romi pa so v njem pokazali, da so sposobni marsičesa in da mnogi od njih premorejo številne talente. Proslavo so začeli z romsko himno, zaključili pa s plesno točko, med katero so k plesu povabili tudi goste.

Tudi Romi niso mogli mimo vojne v Ukrajini, tej so namenili svojo molitev za mir.

I. Vidmar

