Zjutraj gorela zidanica; pogrešanega v Kolpi niso našli

8.4.2022 | 18:35

Zjutraj je ponovno zagorelo na pogorišču hleva na Gmajni. (foto: PGE Krško)

Danes zjutraj ob 5.21 je v naselju Dobindol, občina Dolenjske Toplice, gorela zidanica. Zagorela so drva ob objektu. Ogenj se je razširil na ostrešje in notranjost objekta. Gasilci PGD Dobindol, Dolenjske Toplice, Podturn, Soteska in Uršna sela so pogasili ogenj, razkrili del ostrešja, iznesli ožgane predmete in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Pogrešanega v Kolpi niso našli

Ob 7.33 so pri naselju Dolenji Radenci, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj na reki Kolpi s čolnom iskali pogrešano osebo. Pogrešane osebe niso našli.

Zagorelo na pogorišču

Ob 7.19 je na Gmajni, občina Krško, na pogorišču včerajšnjega požara na gospodarskem objektu ponovno zagorelo seno in pogoreli gradbeni material. Gasilci PGE Krško in PGD Smednik so požar pogasili. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Smednik.

M. K.