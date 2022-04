Trebanjci z odliko proti Ljubljančanom

9.4.2022 | 08:40

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši Trima iz Trebnjega so na sinočnji tekmi 21. kroga lige NLB premagali moštvo LL Grosist Slovan s 35:23 (19:13).

* Dvorana OŠ, gledalcev 160, sodnika: Kikel in Zupan.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Čudič, Slatinek Jovičič 5, Višček 1, Horvat 5, Didovič 1, Stanojević 3, Radojković 5, Kotar, Lazarevski, Potočnik 3, Udovič, Cirar, Miklavec 1, Glavaš 9 (2), Florjančič, Ćorsović 2.

* Grosist Slovan: Grudnik, Selakovič, Čaušević 1, Soršak 1, Serdinšek-Ekart 2, Jakše 1, Gabrieri 2, Tufegdžić 7 (1), Topolovec, Lipovac, Perić, Lešek 3, Stopar, Pirnat 1, Jankovskij 4, Sankovič 1.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (2), Grosist Slovan 2 (1).

* Izključitve: Trimo Trebnje 8, Grosist Slovan 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Drugouvrščeni trebanjski rokometaši so brez večjih težav upravičili vlogo favoritov in zabeležili 15. zmago v sezoni. Varovanci selektorja slovenske reprezentance Uroša Zormana so prevladovali od samega začetka in zanesljivo vpisali 33. točko v prvenstvu. Vodilno Celje ima ob tekmi več 39 točk. Slovan ostaja na 11. mestu prvenstvene lestvice.

Trebanjci so hitro povedli s 3:0, sredi prvega polčasa pa so prišli do devetih golov prednosti. Potem ko so domačini spustili nogo s stopalke za plin, so gosti vzpostavili ravnotežje, do odmora pa zaostanek nekoliko zmanjšali (19:13).

V drugem delu so domači v 41. minuti prvič povedli za deset golov, najvišjo prednost pa so imeli v 52. minuti, ko je za +14 zadel Veljko Stanojević. Ljubljančani so do konca dvoboje le še nekoliko ublažili neizbežen poraz.

Za Trebanjce je devet golov dosegel Filip Glavaš, pri gostih pa je bil s sedmimi najbolj učinkovit Aleksa Tufegdžić.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje:

"Danes smo pokazali pravi obraz vseh šestdeset minut. Čestitke fantom za novi dve točki, zdaj pa je pred nami začetek priprave na dve pomembni tekmi - proti Riku Ribnici in Celju Pivovarni Laško."

Aleksa Tufegdžić, igralec RD LL Grosist Slovan:

"Naredili smo preveč napak. V uvodnih petnajstih minutah so si domačini priigrali visoko prednost in jo ohranjali vse do konca tekme. Čestitke Trebanjcem za zmago in vso srečo v nadaljevanju sezone, mi pa moramo še ogromno delati, da zmanjšamo število napak."

Trebanjska zasedba bo v prihodnjem krogu, ki bo zaradi kvalifikacij za SP 2023 na sporedu čez dva tedna, gostovala v Ribnici.

* Izidi, 21. krog:

- petek, 8. april:

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 35:23 (19:13)

Maribor Branik - Urbanscape Loka 29:34 (14:19)

- sobota, 9. april:

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Herz Šmartno

19.00 Dobora - Koper

19.00 Ljubljana - Celje Pivovarna Laško

20.00 Slovenj Gradec 2011 - Riko Ribnica

- torek, 19. april:

18.00 Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 20 19 1 0 664:505 39

2. Trimo Trebnje 19 15 3 1 561:480 33

3. Gorenje Velenje 19 14 1 4 604:476 29

4. Riko Ribnica 20 12 2 6 586:567 26

5. Urbanscape Loka 21 12 0 9 558:532 24

6. Slovenj Gradec 2011 20 10 1 9 560:543 21

7. Koper 20 9 1 10 552:537 19

8. Maribor Branik 21 9 1 11 547:580 19

9. Jeruzalem Ormož 19 7 2 10 515:560 16

10. Dobova 20 7 2 11 522:568 16

11. LL Grosist Slovan 19 7 1 11 487:526 15

12. Sviš Ivančna Gorica 20 4 0 16 496:574 8

13. Ljubljana 19 2 2 15 535:601 6

14. Herz Šmartno 19 1 3 15 480:618 5

STA; M. K.