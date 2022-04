V Šentjerneju zaplapolala zastava gasilske olimpijade Celje 2022

9.4.2022 | 12:00

Zastava gasilske olimpijade Celje 2022 je pripravljena za dvig.

Zastava že plapola pred občinsko stavbo v Šentjerneju.

Nagovor je prebral Aleš Medle, predsednik GZ Šentjernej (v sredini), na levi Martin Lužar in na desni Jože Grubar.

Šentjernej - Od 17. do 24. julija bo v Celju potekala gasilska olimpijada 2022. To bo prva tovrstna velika gasilska olimpijada v Sloveniji, ki jo je mednarodna gasilska organizacija CTIF zaupala v organizacijo slovenskim gasilcem, ker so se do zdaj izkazali tako na tekmovanjih kot dobri gostitelji ob raznih priložnostih.

Včeraj, točno sto dni pred slovensko otvoritvijo s prižigom olimpijskega ognja v Celju, so tudi v Šentjerneju - tako kot še na 211 lokacijah po celi Sloveniji – dvignili zastavo Gasilske olimpijade Celje 2022. To se je zgodilo pred občinsko stavbo.

Dviga zastave se je udeležilo 72 gasilcev vseh starosti iz vseh desetih prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Šentjernej. Dogodku je poveljeval poveljnik GZ Šentjernej Jože Grubar, sodeloval je še poveljnik Gasilske regije Dolenjska Martin Lužar.

Nagovor ob slavnostni razglasitvi gasilske olimpijade je zbranim prebral predsednik GZ Šentjernej Aleš Medle in med drugim povedal, da gre za izjemno priložnost za odmevno promocijo ne le slovenskih gasilcev, pač pa tudi države kot celote in njenih turističnih biserov. Trenutno je na olimpijado prijavljenih 25 držav, pričakujejo pa preko tri tiso aktivnih udeležencev.

Kandidate za olimpijado čakajo še kvalifikacije, ki bodo 24. aprila v Slovenski Bistrici. Na olimpijado se bo uvrstila polovica od na kvalifikacijah sodelujočih ekip. Seveda tudi Šentjernejčani upajo, da bodo med njimi.

L. Markelj, foto: Emil Turk

Galerija