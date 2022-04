Teden slovenske drame - APT z najboljšo predstavo po izboru publike

9.4.2022 | 10:20

Fotografije: Mediaspeed

Kranj/Novo mesto - Nagrado Slavka Gruma za najboljše novonastalo slovensko dramsko besedilo je na sinočnjem zaključku 52. Tedna slovenske drame v Kranju prejela Katarina Morano. Nagrada za mladega dramatika je šla v roke Ele Božič, Šeligova nagrada za najboljšo predstavo festivala pa je pripadla uprizoritvi Solo.

Strokovna žirija je med 29 novimi slovenskimi dramskimi besedili, ki so prispela na razpis, najbolje ocenila Usedline avtorice Katarine Morano. Kot je v utemeljitvi zapisala žirija v sestavi Vesne Jevnikar, Jakoba Ribiča in Tomaža Toporišiča, se družinski člani po mamini smrti zberejo, da pospravijo stanovanje. Tu so njene reči, pa tudi različni spomini. Gre za majhne drobce, ki se postoma usedajo na dno naše biti, nas definirajo in konstituirajo kot osebnosti.

Nagrado za mladega dramatika je žirija izmed devetih prispelih besedil dodelila Eli Božič za besedilo Interpretacija Sanje. Besedilo govori o spletni vplivnici in je interpretacija sanj o instantnem materialnem uspehu, slavi, denarju ter družbenem pomenu.

Druga žirija, v sestavi Diane Koloini, Viktorija Rangelova in Tery Žeželj, pa je podelila festivalske nagrade. Šeligovo nagrado za najboljšo izmed predstav, ki jih je v tekmovalni program uvrstil selektor Rok Andres, je dodelila uprizoritvi Solo v režiji Nine Rajić Kranjac, ki je nastala v koprodukciji Maske Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča.

Za najboljšo igralko je izbrala Marjuto Slamič za vlogo Bogdane v uprizoritvi jerebika, štrudelj, ples pa še kaj v režiji Jureta Novaka in produkciji SNG Nova Gorica ter Slovenskega mladinskega gledališča. Za najboljšega igralca pa je žirija izbrala Benjamina Krnetića iz zmagovalne uprizoritve Solo.

Posebno nagrado Tedna slovenske drame je žirija dodelila predstavi Under construction v režiji Aljoše Lovrića Krapeža in produkciji Gledališča Glej, in sicer za kreacijo, ki inventivno povezuje različne gledališke jezike.

Najboljšo predstavo festivala pa je izbrala tudi publika, ki je najvišjo oceno dodelila uprizoritvi In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek, ki je nastala v režiji Matjaža Bergerja in koprodukciji Anton Podbevšek Teatra ter SNG Nova Gorica, v sodelovanju s Cankarjevim domom in Galerijo Božidar Jakac.

Ob sinočnjem zaključku Tedna slovenske drame sta bili podeljeni tudi bienalni nagradi za kritiško in teatrološko delo, ki ju podeljuje Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije. Nagrada Vladimirja Kralja za življenjsko delo je pripadla dramaturginji, prevajalki, urednici in teatrologinji Alji Predan, priznanje za dosežke v zadnjih dveh letih pa literarni in gledališki kritičarki ter publicistki Petri Vidali.

Kot je pojasnila strokovna komisija v sestavi Diane Koloini, Maše Radi Buh, Barbare Skubic in Roka Vevarja, je Predanova "v polju, ki je bilo ob njenem vstopu pred štirimi desetletji izrazito maskulinizirano in kjer so še danes vidne neenakosti, s svojo profesionalnostjo, ambicioznostjo, preudarnostjo, načelnostjo in avtonomnostjo, a tudi odprtostjo in zaupanjem, tlakovala pot mnogim dramaturginjam in teatrologinjam kasnejših generacij ter je nenadomestljiva soustvarjalka slovenske gledališke krajine".

STA; M. K.

