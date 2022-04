Na ceste padala drevesa; pokala tudi pločevina

9.4.2022 | 18:50

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Ob 10.23 sta v naselju Bukošek, občina Brežice, trčili osebni vozili. Poškodovana je ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in z absorbenti posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Urgentni center SB Brežice.

Ob 13.03 sta na avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič, občina Trebnje, trčili osebni vozili, eno vozilo se je prevrnilo na bok. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, postavili vozilo na kolesa in nudili pomoč pri odstranjevanju avtovleki. V nesreči štiri poškodovane osebe so na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v ZD Trebnje reševalci NMP Trebnje. Delavci DARS-a so zavarovali mesto nesreče in očistili cestišče.

Ob 13.31 je na avtocesti med priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod, občina Novo mesto, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so na kraju preventivno pregledali v nesreči udeleženi osebi, vendar nadaljnje zdravniške pomoči nista potrebovala. Delavci DARS-a so zavarovali kraj nesreče in očistili vozišče.

Vetrolom

Ob 00.10 je na Križah, občina Novo mesto, večje podrto drevo oviralo promet na lokalni cesti. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Potov vrh Slatnik in dežurni delavec CP Novo mesto so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Ob 9.24 je v naselju Vavta vas, občina Straža, na sprehajalno pot padlo drevo pri Osnovni šoli. Drevo so razžagali in odstranili gasilci PGD Vavta vas.

Ob 10.23 je v ulici Stara cesta v Straži, na elektro vodnik padlo drevo. Drevo so razžagali in odstranili gasilci PGD Vavta vas, delavci Elektra Ljubljana so poškodovani vodnik zamenjali.

Ob 11.25 se je na Sremiško cesto v Krškem podrlo drevo. Oviro so odstranili in razžagali delavci komunalnega podjetja.

Ob 11.50 se je v naselju Poklek nad Blanco, občina Sevnica, na cesto in električno napeljavo podrlo drevo. Oviro so odstranili in razžagali delavci komunalnega podjetja, na kraju je bil prisoten dežurni delavec Elektra Celje.

Ob 12.15 se je v bližini naselja Šmarčna, občina Sevnica, na cesto podrlo drevo.

Ob 12.32 se je v bližini naselja Orešje nad Sevnico, občina Sevnica, na cesto podrlo drevo. V obeh primerih so posredovali delavci CGP Sevnica.

Ob 12.34 je v naselju Pavlova vas, občina Brežice, padlo drevo na cesto in onemogočilo promet. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci CGP Brežice.

Ob 13.28 se je na relaciji Loka pri Zidanem mostu – Radež v občini Sevnica na cesto podrlo drevo. Oviro so odstranili in razžagali delavci Komunale Sevnica.

Ob 16.36 se je na relaciji Prilipe – Podgračeno v občini Brežice na cesto podrlo drevo. Oviro so odstranili in razžagali delavci CGP Brežice.

Drevo se je zataknilo

Ob 7.20 se je v naselju Loke, občina Straža, za steber mostu čez reko Krko zataknilo drevo. Drevo in vejevje so izpod mostu odstranili gasilci PGD Vavta vas in Dolenja Straža.

Reševali psa

Ob 12.09 so v Pavlovi vasi, občina Brežice, gasilci PGE Krško s pomočjo vrvne tehnike rešili psa s skalne police, na katero je zdrsnil pri sestopu s pobočja v zapuščenem kamnolomu.

Gorel kup vejevja

Ob 12.30 je v ulici Stara cesta v Straži gorel kup odpadnega vejevja. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili požar.

