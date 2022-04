Na 15. reviji godb in orkestrov nastopilo preko tristo glasbenikov

Revijo so otvorili gostitelji, PO občine Šentjernej pod vodstom Sandija Franka. Orkester slavi 110 let delovanja.

Robert Kren

Boris Selko

Občinski pihalni orkester Trebnje

Jože Simončič

Šentjernej - V Šentjerneju je bil včeraj pravi godbeniški praznik. Po dveh letih premora zaradi razsajanja koronavirusa, ko je bilo tudi kulturno dogajanje bolj ali manj onemogočeno, je v organizaciji Zveze društev godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala 15. revija naših godb in orkestrov.

Nastopilo je preko tristo godbenikov iz osmih godb in orkestrov. S poljubnim programom so se predstavili: Pihalni orkester Občine Šentjernej, Občinski pihalni orkester Trebnje, Godba veteranov Straža, KUD Ribniški pihalni orkester, Mestna godba Metlika, Pihalni orkester Kostanjevica na Krki in Pihalni orkester Krka.

Kot pove predsednik Zveze društev godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine Robert Kren, so glasbeniki željno pričakovali, da se ponovno srečajo in zaigrajo, to revijo, ki ima koncertni značaj, pravzaprav jemljejo kot start v nove, boljše čase.

Med korono je namreč marsikje delovanje godb tudi malo zastalo, vaje so bile otežene, nastopov ni bilo. Tako so sedaj sodelujoči revijo vzeli kot motivacijo za ponoven zagon, pridno so se pripravljali.

Glasbenike je strokovno spremljal Gašper Salobir, ki je na koncu dirigentom in tudi na skupnem srečanju podal oceno, mnenje ter napotke za delo naprej.

Na prireditvi je zbrane nagovoril predsednik Zveze slovenskih godb Boris Selko, ki je povedal, da zveza združuje 105 orkestrov in godb iz Slovenije in zamejstva. »Tako organizirano, razvejano in razvito godbeništvo nam zavidajo tudi tuji kolegi. Smo v evropskem in svetovnem vrhu. Pa tudi po starosti prednjačimo, saj je tradicija godbeništva pri nas stara preko 350 let,« je dejal med drugim.

Župan občine Šentjernej Jože Simončič je povedal, da so veseli, da v Šentjerneju gostijo tako eminentne glasbenike. »Glasba zmanjšuje razlike in nas sili v skupen dialog in sodelovanje,« je razložil svoje razumevanje glasbe. Dodal je še, da imajo v Šentjerneju radi glasbo in so ponosni na Pihalni orkester občine Šentjernej, ki letos slavi 110 let delovanja.

Kot pravi predsednik orkestra Jani Selak, revija pravzaprav pomeni del praznovanja njihovega jubileja. Praznični koncert napovedujejo za 21. maja.

Vsak od nastopajočih orkestrov je ob koncu prejel pozornost oz. priznanje za udeležbo na reviji Zveze godb Dolenjske in Bele krajine ter novomeškega območnega Sklada RS za kulturne dejavnosti - izročila sta jo Robert Kren in Klavdija Kotar.

Besedilo in foto: L. Markelj

