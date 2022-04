ŠD SU le korak do finala državnega prvenstva

10.4.2022 | 08:30

ŠD SU v Lučah (NTZS)

Po treh tednih premora se je v soboto nadaljevalo državno prvenstvo v obeh 1. SNTL. V prvi moški ligi je bila na sporedu prva polfinalna tekma končnice, v kateri je novomeški ŠD SU v gosteh premagal Savinjo I s 5:3.

Savinjčani so še bili v rednem delu državnega prvenstva edini, ki so v letošnji sezoni premagali ŠD SU. In to obakrat. Tudi po zaslugi teh dveh zmag so na koncu osvojili četrto mesto in se prvič v zgodovini kluba uvrstili v končnico državnega prvenstva, na drugi strani so Novomeščani v svoji tretji sezoni med najboljšimi slovenskimi klubi v končnici že drugič. Lani so prišli do finala, kjer jih je zaustavil Fužinar Inter Diskont, po prvi polfinalni tekmi v Lučah pa so na dobri poti, da lanskoletni uspeh najmanj ponovijo.

V tri ure in pol dolgem dvoboju so se štirje končali šele v petem nizu, tri od njih so dobili Novomeščani, ki so prav po zmagi Jureta Slatinška nad Patrikom Roscem s 3:2 (-11, 8, 9, -8, 8) prišli do končne zmage. Pred tem je starejši od bratov Slatinšek s 3:2 (8, -9, -8, 8, 10) premagal že Jako Golavška, v pravem maratonskem obračunu pa je šele 15-letni Brin Vovk Petrovski, ki je v letošnji sezoni naredil ogromen napredek, Jureta Slatinška premagal s 3:2 (-7, -7, 12 , 10, 11). S 3:2 (-10, 6, 11, -6, 5) je Patrika Rosca premagal tudi Uroš Slatinšek, ki je v rednem delu prvenstva dobil vseh 43 dvobojev, v prvem polfinalnem obračunu pa je ob tej zmagi s 3:0 premagal še Jako Golavška in Brina Vovka Petrovskega. V domači ekipi sta do zmage proti Jožku Omerzelu prišla Patrik Rosc in Brin Vovk Petrovki. Oba s 3:0.

Druga tekma bo na sporedu že v torek, 12. aprila, ob 17. uri, v Novem mestu, dan pozneje pa se bosta v prvem dvoboju pomerili ekipi Kema Puconci I in Fužinar Inter Diskont. Tudi ta tekma se bo začela ob 17. uri. Druga tekma med Pucončani in Ravenčani bo v soboto, 16. aprila, na Ravnah na Koroškem, kjer bo štiri dni pozneje še morebitna tretja, medtem ko bodo Novomeščani in Savinjčani morebitno tretjo tekmo igrali v soboto, 16. aprila.

Izid prve polfinalne tekme končnice v 1. SNTL za moške

Pucončanke z zmago v Vrtojbi do končnice

Šele zadnji krog rednega dela prvenstva je dal dokončni odgovor, katere ekipe bodo ob Kajuh Slovanu igrale v končnici. Na koncu so najkrajšo palico potegnile igralke Cirkovc, čeprav so v Logatcu zmagale s 5:3. Junakinja tekme je bila Katja Kranjc, ki je dobila vse tri dvoboje, dvakrat je za Cirkovčanke zmagala še Ina Unger, za domačo ekipo je dvakrat zmagala Nina Zupančič in enkrat Kaja Okorn.

Vendar to ni bilo dovolj, da bi se Cirkovce uvrstile med štiri najboljše ekipe, kajti Fužinar Inter Diskont je doma s 5:0 premagal Krko in bil na koncu drugi, medtem ko je Kema Puconci je v Vrtojbi s 5:3 premagala domačo Letriko. To je pomenilo, da so bile Cirkovčanke na koncu šele pete, čeprav so imele, tako kot Pucončanke in Vrtojbenke isto število točk, 20. V medsebojnih dvobojih so bile imele najboljši izkupiček Pucončanke, ki so obakrat premagale Cirkovce, z Letriko pa so zmagale in izgubile, Letrika je po enkrat premagala Kemo in Cirkovce ter z njima po enkrat izgubila, medtem ko so Cirkovce premagale le Letriko.

Sicer pa so bile za zmago Keme v Vrtojbi zaslužene vse tri igralke, saj sta bili po dvakrat uspešni, Ana Kovačec in Blažka Harkai ter enkrat Ema Crnkovič, v domači ekipi se je s tremi zmagami izkazala Sara Tokić. Na Ravnah na Koroškem so Novomeščanke resda ostale brez dobljenega dvoboja, vendar so kar trikrat izgubile z 2:3. Od tega Kim Kastelic dvakrat, enkrat pa Ana Blatnik. V domači ekipi sta do dveh zmag prišli Lea in Nuša Kadiš, do ene pa Polona Horvat.

V polfinalu končnice, prve tekme bodo na sporedu v sredo, 13. aprila, se bodo pomerili Letrika in Kajuh Slovan ter Fužinar Inter Diskont in Kema Puconci. Prvi tekmi bosta v Vrtobji oziroma v Puconcih, drugi in morebitni tretji pa v Ljubljani oziroma na Ravnah na Koroškem.

Izidi 18. kroga 1. SNTL za ženske

