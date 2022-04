Pred reprezentančnim premorom zmaga za SVIŠ, poraza za Dobovo in Ribnico

V soboto je bilo na delu osem ekip Lige NLB, zmage pa so zabeležili rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice, Kopra, Celja Pivovarne Laško in Slovenj Gradca 2011.

Ekipa SVIŠ Ivančne Gorice je ubranila domači teren in se veselila zmage nad Herzom Šmartnim (28:22). Dvoboj med Dobovo in Koprom je bil nekoliko bolj izenačen, na koncu pa so se desete zmage v sezoni veselili Primorci (28:26). Ekipa Celja Pivovarne Laško je bila znova zanesljiva. Na zadnjem sobotnem obračunu pa je Slovenjgradčane do novih dveh točk popeljal Teo Jezernik, ki je bil za končnih 30:29 proti Ribničanom uspešen s črte sedmih metrov.

LIGA NLB, 21. KROG:

sobota, 9 aprila:

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD HERZ ŠMARTNO 28:22 (11:9)

Zavodnik 10 (2), Košir; Justin 5 (3), Grum in Avsec po 4.

Igralec tekme: Denis Zavodnik (RK SVIŠ Ivančna Gorica)

STATISTIKA

V obračunu ekip iz spodnjega dela razpredelnice je smetano pobrala SVIŠ Ivančna Gorica, ki se je po peti zmagi utrdila na 12. mestu. Predzadnja Ljubljana za njo zaostaja štiri, zadnjeuvrščeni Herz Šmartno pet točk, obe zasedbi imata tekmo manj.

V Stični se je v prvem polčasu odvijal izenačen boj. Gostitelji so nekajkrat imeli tri gole prednosti (8:5, 9:6 in 10:7), a so jim gostje v 26. minuti po golu Janeza Gruma povsem zadihali za ovratnik (9:10). Izbranci Aleksandra Polaka so temelje za zmago postavili sredi druge polovice tekme. V 47. minuti so si po golu Denisa Zavodnika priigrali prednost šestih golov (21:15), lep kapital pa v končnici dvoboja še malce oplemenitili.

Pri gostiteljih sta bila strelsko najbolj učinkovita Denis Zavodnik z desetimi in Domen Košir s petimi goli, prav toliko jih je pri gostih dosegel Andraž Justin.

Zasedba SVIŠ Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Kopru.

IZJAVI PO TEKMI

Denis Zavodnik, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Še ena zelo zahtevna tekma, pravi derbi. Dobro smo se pripravili na tekmece, kar se vidi v majhnem številu prejetih zadetkov glede na njihovo hitro igro. Na koncu zaslužena zmaga, čestitam tudi ekipi Herza Šmartnega za borbo."

Maks Sadar, rokometaš Herza Šmartnega: "Dobro smo začeli, sploh v prvem delu prvega polčasa smo odigrali dobro obrambo, ki pa je nismo nadgradili z zadetki v napadu. To je na koncu pomenilo, da so bili gostitelji boljši."

RK DOBOVA : RD KOPER 26:28 (14:11)

Šukić 9, Mlakar 6 (4); Poklar 9 (4), Pavlović 4.

Igralec tekme: Tine Poklar (RD Koper)

STATISTIKA

V razburljivem in izenačenem dvoboju so se zmage veselili Koprčani, predvsem zaradi bolj zbrane in preudarne predstave v prelomnih trenutkih dvoboja.

Večji del tekme je minil v izenačeni predstavi. Še v 51. minuti je bila tekma povsem odprta (23:23), nato pa so si izbranci Bojana Čotarja po golih Luke Vujovića in Tineta Poklarja priigrali prednost dveh golov (25:23). V zadnjih sedmih minutah kljub pritisku gostiteljev niso popustili, končni izid in zmago z dvema goloma prednosti pa je v zadnji minuti potrdil Bor Breznikar.

Pri Koprčanih je bil strelsko najbolj učinkovit Tine Poklar, pri Dobovčanih pa Željko Šukić. Oba sta dosegla po devet golov.

Zasedba Kopra bo v prihodnjem krogu gostila SVIŠ Ivančno Gorico, Dobova pa bo gostovala v Ormožu.

IZJAVI PO TEKMI

Tadej Simončič, pomočnik trenerja Dobove: "Tekma je bila napeta. Na koncu nam je žal zmanjkalo sreče. Rokometašem čestitam za pristop in borbo. Nič ni izgubljenega, gremo naprej!"

Bojan Čotar, trener Kopra: "Čestitke rokometašem za težko priigrano zmago. Nismo bili pravi, sploh v prvem polčasu. V drugem smo bili nekoliko bolj mirni in uspelo nam je obrniti rezultat proti zelo dobri ekipi Dobove."

RK SLOVENJ GRADEC 2011 : RD RIKO RIBNICA 30:29 (17:15)

Kotar in Cvetko (1) po 6; Miličevič 8 (3), Nosan 5.

Igralec tekme: Miha Kotar (RK Slovenj Gradec 2011)

STATISTIKA

V Slovenj Gradcu se je od prve do zadnje minute prašilo na vse strani, po hudem in enakovrednem boju pa so se zmage veselili gostitelji. Odločilen gol je zabil Teo Jezernik.

Po izenačenem uvodu so na parketu zagospodarili gostitelji, ki so si v 27. minuti priigrali tri gole prednosti (16:13). Izbranci Ivana Vajdla so še bolj udarno zaigrali v začetku drugega polčasa, po golu vratarja Gašperja Dobaja prek celega igrišča so si v 35. minuti priigrali prednost petih golov (21:16). A Ribničani se niso predali, strnili so svoje vrste in počasi začeli nevtralizirati primanjkljaj v zadetkih. V 44. minuti so po golu Mitje Nosana tekmece ujeli (22:22), dve minuti kasneje pa jih je Uroš Miličević popeljal v vodstvo (23:22). V izjemno napeti končnici je najprej kazalo na zmago rokometašev iz dežele suhe robe. V 53. minuti so povedli z 28:26, a so jih gostitelji le dve minuti kasneje ujeli in izenačili na 28:28. V 58. minuti je Uroš Miličević Ribničane znova popeljal v vodstvo (29:28), Korošci pa so s hitrima goloma Žana Šola iz igre ter Tea Jezernika s sedemmetrovke nato le zapečatili usodo gostov in razveselili 250 gledalcev.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Rok Cvetko in Miha Kotar, oba sta dosegla po šest golov. V gostujoči je Miličević dosegel osem, Blaž Nosan pa pet zadetkov.

Zasedba iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu gostovala v Celju, ekipa iz Ribnice pa bo gostila trebanjski Trimo.

IZJAVI PO TEKMI

Teo Jezernik, rokometaš Slovenj Gradca 2011: "Začeli smo zelo živčno. Oboji smo vedeli, po kaj smo prišli. Na srečo nam je uspelo izkoristiti našo kakovost in vnovčiti vse, za kar smo se pripravljali vse teden. Unovčili smo tudi izjemno vzdušje, ki so ga ustvarili navijači in dve točki sta ostali doma. Imeli smo nekaj padcev, ki se res ne bi smeli pojaviti, a smo se na srečo pobrali."

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Mislim, da sta obe ekipi pokazali srce in pravo borbo na igrišču. Tekma bi se lahko obrnila v eno ali drugo stran. Na našo nesrečo in srečo Korošcev se je v njihovo. Čestitam jim."

Že odigrano:

petek, 8. aprila:

RK TRIMO TREBNJE : RD LL GROSIST SLOVAN 35:23 (19:13)

RK MARIBOR BRANIK : RD URBANSCAPE LOKA 29:34 (14:19)

* Izidi, 21. krog:

- petek, 8. april:

Trimo Trebnje - LL Grosist Slovan 35:23 (19:13)

Maribor Branik - Urbanscape Loka 29:34 (14:19)

- sobota, 9. april:

Sviš Ivančna Gorica - Herz Šmartno 28:22 (11:9)

Dobova - Koper 26:28 (14:11)

Ljubljana - Celje Pivovarna Laško 29:41 (14:20)

Slovenj Gradec 2011 - Riko Ribnica 30:29 (17:15)

- torek, 19. april:

18.00 Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 21 20 1 0 705:534 41

2. Trimo Trebnje 19 15 3 1 561:480 33

3. Gorenje Velenje 19 14 1 4 604:476 29

4. Riko Ribnica 21 12 2 7 615:597 26

5. Urbanscape Loka 21 12 0 9 558:532 24

6. Slovenj Gradec 2011 21 11 1 9 590:572 23

7. Koper 21 10 1 10 580:563 21

8. Maribor Branik 21 9 1 11 547:580 19

9. Dobova 21 7 2 12 548:596 16

10. Jeruzalem Ormož 19 7 2 10 515:560 16

11. LL Grosist Slovan 19 7 1 11 487:526 15

12. Sviš Ivančna Gorica 21 5 0 16 524:596 10

13. Ljubljana 20 2 2 16 564:642 6

14. Herz Šmartno 20 1 3 16 502:646 5

