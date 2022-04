FOTO: Zima znova na obisku

10.4.2022 | 10:45

Cesto so plužili.

Vzdrževalci cestnega podjetja so zaradi sneženja imeli delovno soboto.

Današnji pogled na Vahto (v ozadju v sredini), od koder so včerajšnje fotografije (vse foto: M. L.)

Vahta - Vremenska napoved o padavinah, občutni ohladitvi in sneženju tudi v naših krajih se je uresničila. Snežilo je do nižin, toliko več snega je zapadlo na Gorjancih.

Cesto čez Vahto so včeraj popoldne plužili, tako da zaradi snega, ki se je že oprijemal vozišča, vozniki niso imeli težav.

Med vozili, ki so včeraj popoldne čez Vahto prečkala Gorjance, je bil tudi vsaj en avtodom. Njegov voznik se je na prelazu v zimsko pokrajino podal s psom na sprehod, potem pa je tam očitno tudi prenočil.

Današnji pogled na Gorjance kaže, da se je sneg oprijel tudi drevja, in sicer do tam, do koder so se drevesa že nekoliko ozelenila.

M. L.

