Kobe in Krevs pod desetim mestom na maratonu v Rotterdamu

10.4.2022 | 16:00

Primož Kobe in Mitja Krevs (foto: arhiv DL)

Rotterdam - Novomeški atlet Primož Kobe se na maratonu v Rotterdamu na Nizozemskem ni uvrstil med deseterico in je s časom 2:15:37 nekoliko zaostal za svojimi pričakovanji. Drugi slovenski predstavnik, Mirnopečan Mitja Krevs, je s časom 2:16,42 le za šest sekund zaostal za osebnim rekordom. Zmagal je Somalec Abdi Nageeye, ki teče za Nizozemsko (2:04,56).

"Vreme je bilo dobro, le veter je pihal iz vseh smeri. Imel sem kilometrske prehode 3:7, 3:5, lep tempo je bil. Do desetega kilometra sem se zelo dobro počutil, kot da ne bi tekel. Po 15 km pa so dvignili ritem in v vetru se je bilo težko skriti v skupini. Za narekovalci ritma smo se skoraj bojevali za boljši prostor, za zavetrje. Zelo se je poznalo, če je pihalo vate ali ne. Nekaj tekačev smo v tem času tudi ujeli," je prvo polovico teka na 42 km opisal Kobe.

Na maratonu v Sieni je 11. aprila 2021 postal drugi najhitrejši slovenski maratonec zgodovini (2:13:36), počasnejši je bil le od slovenskega rekorda (2:11:50), ki ga je Roman Kejžar dosegel 26. marca 2000 v Torinu. Ta dosežek si je Kobe želel na Nizozemskem izboljšati in po polovici je dobro kazalo.

"Na polovici maratona sem imel čas 1:05,45. Po 23 km pa sem ocenil, da gre prehitro, da preveč trpim. Potem sem skupino izpustil in tekel sam do cilja. Težko je bilo, prazen sem bil, proti koncu sem želel le priti do cilja. Drugi del maratona lahko opišem kot boj za preživetje. Nisem imel pravega dneva za kaj več," je ocenil Kobe.

Naslednji nastop ga verjetno čaka na evropskem pokalu na 10.000 metrov 28. maja na Portugalskem, želi si teči pod 30 minutami. Potem ga čakajo priprave na evropsko prvenstvo v Nemčiji, ker ima že normo v maratonu.

Krevs iz Mirne Peči se je v svojem četrtem maratonu 11. aprila 2021 v Sieni s časom 2:16:36 povzpel na šesto mesto slovenske lestvice, njegov dotedanji osebni rekord 2:26:34 pa je bil iz leta 2015.

"Osebnemu rekordu se je tokrat zelo približal. Od dvajsetega kilometra naprej sem tekel sam in v solo teku v vetru kaj več nisem mogel doseči," je ocenil Krevs.

STA; M. K.