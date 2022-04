FOTO: 18. razstava velikonočnih jedi, zmagovalka v sekanju pirhov ekipa Cviblje

10.4.2022 | 19:00

DPŽ Dolenjske Toplice so pripravile že 18. razstavo velikonočnih jedi. (foto: M. Ž.)

Zmagovalci 4. ekipnega tekmovanja v sekanju pirhov so bili člani ekipe Cviblje.

Dolenjske Toplice - Teden dni pred veliko nočjo se mize v avli topliškega kulturno-kongresnega centra tradicionalno šibijo pod različnimi velikonočnimi dobrotami: poticami, pletenicami, kruhi, pirhi, šarklji, velikonočnim žegnom, postnimi jedmi … Letos so tako v zagnanem Društvu podeželskih žena Dolenjske Toplice pripravili že 18. razstavo velikonočnih jedi, lani zaradi vsem znane situacije nekoliko okrnjeno, predlani pa jo je žal odnesel prvi val epidemije novega koronavirusa.

Tokrat je za razstavo peklo in kuhalo okoli 30 članic dejavnega topliškega društva. Včeraj je blagoslov jedi opravil domači župnik Dušan Kožuh, nastopile so ljudske pevke Rožce, ki delujejo pod okriljem društva, pa Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, učenci Glasbene šole Marjan Kozine, šef Roberto Gregorčič iz Oštarije je postregel z alelujo, najstarejšo slovensko postno jedjo, na ogled je bila razstava likovne sekcije kulturnega društva. Pripravili so tudi kmečko tržnico in stojnice z domačini dobrotami, ki so bile tudi danes, pri župniji so izdelovali butarice, topliške kmečke žene pa so s članicami Društva kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk v okviru projekta »Sitarjeva hiša, na izvirih tradicije« pripravile delavnico izdelave velikonočnih prigrizkov.

Nedeljsko dogajanje se je, kot se spodobi, začelo z mašo in blagoslovom zelenja, nastopil je ansambel Topliška pomlad, imeli so delavnico za otroke, osrednja pozornost pa je veljala 4. ekipnemu tekmovanju v sekanju pirhov. V tem priljubljenem velikonočnem običaju, ki je sicer tradicionalno na velikonočni ponedeljek, se je letos pomerilo pet ekip, in sicer Zate Dolenjske Toplice, vinogradniki, Papeži, upokojenci in Cviblje, slednji so tudi pokazali največ spretnosti in zmagali za točko.

Pri pripravi razstave in ostalega dogajanja so poleg DPŽ Dolenjske Toplice in občine sodelovali še Župnija Toplice, KUD Dolenjske Toplice, Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice, Vrtec Gumbek, OŠ Dolenjske Toplice, Krajevna knjižnica Dolenjske Toplice, Čebelarsko društvo Straža - Dolenjske Toplice, Društvo Topliška pomlad, Glasbena šola Marjana Kozine, Restavracija Oštarija in Društvo upokojencev Dolenjske Toplice.

Besedilo in foto: M. Ž.

Galerija