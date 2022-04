Padel motorist; po padcu s strehe s helikopterjem v UKC

Sinočnji ogenj na divjem odlagališču v Zagorici (foto: PGD Veliki Gaber)

Ob 16.23 je v naselju Mrzlava vas, občina Brežice, padel motorist. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Brežice. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, nudili pomoč reševalcem in policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci so motorista na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Padel s strehe

Ob 14.40 je v Kompoljah, občina Dobrepolje, občan padel s strehe z višine okoli 4 metrov in se huje poškodoval. Gasilci PGD Videm in Kompolje so nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev in zavarovali pristanek helikopterja. Helikopter Slovenske vojske z dežurno posadko HNMP je poškodovanca prepeljal v UKC Ljubljana.

Dimniški požari

Ob 15.00 so posredovali gasilci PGE Krško in PGD Senovo v Dovškem, kjer je prišlo do vžiga saj v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci so požar pogasili in opravili pregled s termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Včeraj ob 17.17 so se v Ulici osvobodilne fronte v Radečah vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Radeče so pogasili požar, pregledali dimnik in prostore s termovizijsko kamero.

Ob 13.42 so se v naselju Gradež v občini Velike Lašče vnele saje v dimniški tuljavi v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Velike Lašče in PGD Turjak so počakali do izgoretja saj, iznesli žerjavico, pregledali dimnik in prostore s termovizijsko kamero ter prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Gorelo v zabojnikih

Ob 21.24 je na Pokopališki cesti v Radečah zagorela vsebina dveh zabojnikov za komunalne odpadke. Gasilci PGD Radeče so požar pogasili.

Nevarne najdbe v gozdu

Ob 17.19 so v gozdu pri naselju Stara Lipa, občina Črnomelj, našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so odstranili in uničili na kraju topovsko granato kalibra 75 milimetrov češke izdelave, dve ročni bombi italijanske izdelave, vžigalnik minometne mine in 16 kosov pehotnega streliva, vse iz obdobja 2. svetovne vojne.

Bomba tudi na brežini Kolpe

Ob 10.40 so na Preloki, občina Črnomelj, ob reki Kolpi pri čiščenju brežine našli ročno bombo italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske ter gorenjske in ljubljanske regije so nevarno najdbo odstranili in uničili na kraju.

Dvakrat zagorelo na divjem odlagališču

Sinoči ob 23.10 so v Zagorici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, goreli odpadki na divjem odlagališču. Gasilci PGD Veliki Gaber in Zagorica so pogasili komunalne odpadke in avtomobilske dele na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 11.41 so tam ponovno goreli odpadki na divjem odlagališču. In ponovno so jih pogasili gasilci PGD Veliki Gaber in Zagorica.

