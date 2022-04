Danes brez elektrike

11.4.2022 | 07:15

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ na izvodu LEVO;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obveščae, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SRED. GLOBODOL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:30 in 13:00 na območju TP Gorenje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Priča; med 9:00 in 12:00 pa na območju TP Mirna roje, nizkonapetostno omrežje – Kramar.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 9. uro na območju TP Vitovec in Dolenji Kremen in med 8. in 13. uro na območju TP Gorelce, nizkonapetostno omrežje – Novi gradM; na območju nadzorništva Brežice med 8. in 14. uro na območju TP Cerina, Prilipe, Dvorce in Prilipe vodovod in med 12. in 14. uro na območju TP Zakot 1; na območju nadzorništva Krško okolica med 10. in 12. uro na območju TP Peč Rožno, nizkonapetostno omrežje – ob cesti smer Blanca ter na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Podbočje.

M. K.