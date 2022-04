FOTO: Ivankin sejem prinesel predpraznično vzdušje

11.4.2022 | 08:30

Ivančna Gorica - Po dveletnem premoru zaradi koronavirusa je letos na t.i. cvetno soboto v Ivančni Gorici zopet zaživel tradicionalni Ivankin velikonočni sejem. Prav ta sejem je pred trinajstimi leti zasejal zametke ivanške tržnice, ki zelo uspešno deluje od leta 2011 dalje.



Tudi letos je, kot sporočajo z občine, velikonočni sejem prinesel poleg redne ponudbe lokalnih pridelovalcev in kmetij še raznoliko praznično ponudbo, ki naznanja prihajajoče praznike. Šunke, potice, hren, domača jajca in druge dobrote so nepogrešljive sestavine velikonočnega »žegna«, kar so na svoji stojnici lepo predstavile članice Društva podeželskih žena Ivanjščice. Marjetka Meglen je pripravila prikaz izdelave cvetne butarice in predstavil njihovo simboliko. Tiste malo sodobnejše iz oblancev je pripravil Toni Ceglar. Pridih pomladi in praznikov je bilo moč opaziti tudi na stojnici skupine Papirčkarice, ki delujejo v okviru Kulturno športnega društva Dob, skupina Ustvarjalne Polonice iz KD Ambrus pa so prikazovale izdelavo slamnatih kokoši. Na kaj moramo biti še posebej pozorni v prazničnem času, pa so opozarjale predstavnice Centra za krepitev zdravja iz ZD Ivančna Gorica.

Ivankin sejem so s svojim prihodom tudi tokrat obogatili člani Turističnega društva Ivančna Gorica s skupino Kulčarji. Z ohranjanjem etnološke dediščine poudarjajo kako je včasih potekala prodaja na sejmih in tržnicah, vsako leto pa popestrijo svoj obisk s kakšno zanimivostjo. Nazadnje so pripeljali velika kokošja jajca, iz katerih so se letos izvalili piščanci. Članici Ema Grünbacher in Marija Zaman pa sta zaigrali skeč. V programu so nastopili še otroci Vrtca Sonček iz Zagradca, Otroška folklorna skupina Vidovo iz Šentvida pri Stični in Ženski pevski zbor Harmonija. Za dobro voljo in pesem je skrbel ansambel Foksnerji.

V imenu organizatorjev tržnice je vse obiskovalce, nastopajoče in ponudnike pozdravil podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole, v nadaljevanju se je sejma udeležil tudi župan Dušan Strnad.

M. K.; foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Galerija