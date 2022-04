FOTO: Katera peterica je spekla najboljši kruh z vsemi 80 točkami?

11.4.2022 | 10:00

Zlata priznanja za šest najboljših kruhov z vsemi 80 točkami so spekli: Mari Jakše, Anica Brulc, Milena Činkole, skupina Ježki iz Vrtca Čebelica Šmarjeta ter Klemen Škrabec (manjka).

Najboljših pet kruhov na razstavi, že z velikonočnim pridihom.

Blaž Košak je bil predsednik strokovne komisije. Na levi Majda Kušer Ambrožič, voditeljica prireditve.

Z nastopom so razveselili najmlajši.

Šest jih je trikrat zapored speklo kruh z zlatim priznanjem. Čestitali so jim mnogi.

Zwittrova dvorana je bila kar premajhna za vse obiskovalce.

Pridne gospodinje so spekle najrazličnejše vrste kruha, no, na razstavi sodeluje tudi vse več moških pekov.

Zaigrala je Godba na pihala Šmarješke Toplice

Bela Cerkev - Kruh je povezal šmarješke občane ter ostale iz drugih krajev Dolenjske in širše. Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev je namreč ta konec tedna v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije ter Občino Šmarješke Toplice znova organiziralo razstavo in ocenjevanje kruha – letos je šlo za 11. državno in 13. društveno ocenjevanje kruha.

Kruh je vedno boljši, peče ga vedno več ljudi, ne le ženske, tudi moški, še posebej pa je razveseljivo, da tudi mlajše generacije in otroci. Tega je še kako vesela tudi predsednica društva Betka Verščaj, zadovoljna, da je v oceno v teh časih, ki še vedno »dišijo« po koroni, v oceno prišlo kar 77 kruhov. Da je prireditev uspela, pa so zaslužne pridne članice društva ter vsi, ki jih podpirajo in jim pomagajo, je dejala.

Kruhe sta ocenjevali dve tričlanski komisiji, predsedoval pa jim je Blaž Košak iz Mlina Košak v Družinski vasi, ki je bil pohvalnih besed, opozoril pa je tudi na nekaj napak in pomanjkljivosti.

Več kot polovica zlatih

Kar 42 kruhov, torej več kot polovica, si je prislužila zlato priznanje, 23 jih je dobilo srebrno, 12 bronasto, šest sodelujočih je prejelo plaketo.

Kar pet kruhov od zlatih je prejelo vseh 80 možnih točk, spekle pa so jih: Milena Činkole iz Bele Cerkve za krompirjev kruh, Marija Jakše iz Novega mesta za beli pšenični kruh, Anica Brulc iz Šmarjeških Toplice za praznični kruh, Klemen Škrabec za praznični kruh ter otroci iz Vrtca Sonček Šmarjeta, iz skupine Ježki, z vzgojiteljicama Urško in Tio korenčkov kruh.

Razlike med naslednjimi sodelujočimi so bile zelo majhne. Sledili so: Nada Kirar za kruh z bučnimi semeni ter Breda Fink za praznični kruh z oceno 97,83, pa Jožefa Škrabec, Marko Kirar, Anica Škedelj, Tatjana Confidenti z oceno 79,67, pa z enako oceno 79,50 Anica Kopina s kruhom z divjimi šparglji, Kristina Kopina s pirinim kruhom s česnom, Nežka Dulc z ajdovim kruhom z orehi, Vida Gros z brezglutenskim kruhom s čemažem, Silva Marzel s prazničnim kruhom, Maj Ferkolj s kruhom z aronijo ter otroci Vrtca Sonček Šmarjeta, skupina Čebelice v z vzgojiteljicama Nado in Adriano s korenčkovim kruhom.

Pet trikrat zaporedoma zlatih

Posebno priznanje je letos prejelo šest sodelujočih, ki so tri leta zapored spekle isto vrsto kruha tako odlično, da so vsakokrat prejele zlato priznanje. To so: Tončka Drganc za beli pšenični kruh, Marta Glavič za mešani rženi kruh, Breda Fink za praznični kruh, Marija Jakše za beli pšenični kruh, Kristina Kopina za kruh z divjimi šparglji in Nikolaja Mihovar za krompirjev kruh.

Na prireditvi so bili pohvalnih besed o vseh sodelujočih pri peki kruha in o organizaciji dogodka: župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule ter Terezija Lavrič, svetovalka za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, iz KGZS Novo mesto.

Kdo pa je nastopal?

Kulturni program so oblikovali: Godba na pihala občine Šmarješke Toplice, skupine babic in dedkov iz DPŽD Bela Cerkev, otroci iz Vrtca Sonček iz Šmarjete, mladi harmonikarji Klemna Hribarja. V času razstave kruha, ki si jo je v Hiši žive dediščine ogledalo veliko ljudi, je v kuhinji potekala tudi peka vinjevrške pogače. Mnogi so si jo pogledali, saj želijo tudi sami doma pripraviti tako odlično pogačo z ajdovo moko in orehi.

Besedilo in foto: L. Markelj

