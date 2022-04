Občina Črnomelj postala članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V Kostanjevici na Krki

Črnomelj - Občina Črnomelj je nova članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki povezuje 21 občin, ki imajo na svojem ozemlju velik del, ocena je da med 70 in 80 %, najkvalitetnejše kulturne dediščine Slovenije. Predstavniki črnomaljske občine so se v sredo udeležili programskega sveta združenja v Kostanjevici na Krki, kjer so se povezali s predstavniki ostalih občin članic, sporočajo iz Črnomlja in dodajajo: ''𝐕𝐞𝐬𝐞𝐥𝐢 𝐧𝐚𝐬, 𝐝𝐚 𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐨𝐯𝐫𝐬𝐭𝐧𝐞𝐠𝐚 𝐳𝐝𝐫𝐮𝐳̌𝐞𝐧𝐣𝐚, 𝐯 𝐨𝐤𝐯𝐢𝐫𝐮 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐛𝐨𝐦𝐨 𝐝𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐨𝐳̌𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐠𝐥𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐢𝐡 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐭, 𝐤𝐢 𝐬𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐨𝐛𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐬̌𝐞𝐦𝐮.''

»Vsa mestna središča, stara mestna ali trška jedra, so z odloki zaščitena za kulturni spomenik, kar govori o tem, da se mesta zavedajo pomena in vrednosti svoje kulturne dediščine. Mesta povezuje prepričanje, da obnovljena kulturna dediščina prinaša tudi razvojne priložnosti. Pri tem se vse članice srečujejo s podobnimi izzivi in nalogami, vendar jih povezani in združeni lažje in bolje premagujejo,« izpostavljajo v združenju.

