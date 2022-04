Črna kronika: razmeroma miren cvetni vikend, so pa vlamljali ...

11.4.2022 | 13:30

Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec tedna, med 8. 4. in 11. 4., intervenirali v 135. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 554 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 22 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 24. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, lahke telesne poškodbe, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

Poškodovana voznica - odvzel ji je prednost

Policisti PP Brežice so bili 9. 4. nekaj pred 10.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Bukošku. Za nesrečo je odgovoren 57-letni voznik, ki je v križišču odvzel prednost 54-letni voznici. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so povzročitelju zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča na avtocesti

9. 4. okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pred Bičem. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil avstrijskih registrskih oznak. Poškodovanega državljana Avstrije so reševalci oskrbeli. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Padec motorista

Policisti PP Brežice so bili 10. 4. nekaj po 16. uri obveščeni o padcu motorista v Mrzlavi vasi. Ugotovili so, da je 40-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo policisti izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Podbočju je v noči na 8. 4. nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 70 litrov goriva.

Na Mestih njivah v Novem mestu je v noči na 8. 4. nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel rabljen akumulator in električne vodnike.

Na območju Žejnega (PP Brežice) je v noči na 8. 4. neznanec vlomil v počitniško hišo in izmaknil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 550 evrov škode.

Med 2. 4. in 9. 4. je na Drganjih selih nekdo skozi okno vlomil v zidanico in odnesel več steklenic z alkoholno pijačo in prehrambene izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

V noči na 10. 4. je na parkirnem prostoru v Trebnjem nekdo vlomil v osebni avtomobil. Ukradel ni ničesar, s poškodbo vrat in karoserije pa je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Med 8. 4. in 10. 4. je na delovišču v Novem mestu neznanec vlomil v gradbiščni zabojnik in v avtomat za kavo. Vzel je nekaj kovancev in električni podaljšek. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

10. 4. v večernih urah je nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno na Otočcu in ukradel tobačne izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Topliški cesti v Novem mestu je v noči na 11. 4. neznanec vlomil v dva objekta. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Migranti

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Rigonc, Slovenske vasi in Brezja pri Veliki Dolini (PP Brežice) izsledili in prijeli sedem državljanov Pakistana, pet državljanov Konga, tri državljane Iraka, državljana Nepala in državljana Kameruna.

