Kostanjeviški odbojkarji po preobratu v 1. B ligo

11.4.2022 | 12:20

Foto: OK Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki - Pred odbojkarji Kostanjevice na Krki je bilo minulo soboto sklepno dejanje dolge in zanimive sezone. V dvorani osnovne šole Kostanjevica na Krki sta se na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v 1. B državno odbojkarsko ligo pomerili domača ekipa Kostanjevica na Krki ter ekipa Hoč, ki je bila na prvi tekmi na Štajerskem boljša z rezultatom 3:1. Tako Kostanjevičanom pred povratno tekmo v domači dvorani ni ostalo nič drugega kot brezkompromisni napad in prepričljiva zmaga, ki bi jih vodila v 1. ligo. In to jim je, kot sporočajo iz kluba, na krilih izjemnih navijačev ter vzdušja, ki je vladalo na ta zgodovinski večer v domači dvorani, tudi uspelo.

''Nepopisno veselje in junaška zmaga,'' opisujejo domačini tekmo v kotanjeviški dvorani, ki je ''Kostanjevico na Krki postavila ob bok najboljšim odbojkarskim ekipam iz vse Slovenije.''

Vtise po zmagi je naprej strnil trener članske ekipe, Boštjan Tomazin: »Velika zmaga za kostanjeviško odbojko. Fantje se niso ustrašili, ampak ravno nasprotno. Zaigrali smo sproščeno in bili boljši nasprotnik skozi celotno srečanje ter se zasluženo uvrstili v prvo ligo.«

Za odbojkarski klub Kostanjevica na Krki, ki neprekinjeno deluje že 16. leto, je to največji uspeh. Vodja kluba Ervin Felicijan, ki je nepogrešljiv člen že od samega začetka (l. 2006), je ob uspehu dodal: »Gledati naše fante, kako so leteli po igrišču in si prigarali zmago, je nekaj najlepšega in neprecenljivo. Vso delo in vsa odrekanja so se danes poplačala. Vzdušje, ki ga imamo na domačih tekmah od sprostitve protikoronskih ukrepov naprej, pa je neverjetno. Kostanjevica diha z odbojko in to se vidi na vsakem koraku.«

Kako naprej?

Sedaj bo čas, da se glave umirijo in igralci dobro spočijejo, prvijo v OK Kostanjevica. Strokovnemu vodstvu kluba misli že uhajajo v naslednjo sezono, ki bo za klub velik korak naprej, tako v tekmovalnem kot organizacijskem smislu. Cilji kostanjeviškega kluba ostajajo enaki: skrbeti za zdrav razvoj otrok v kraju in širše ter hkrati z načrtnim in sistematičnim delom prihajati do vrhunskih rezultatov, kot je bil zadnji, sobotni, so zapisali kostanjeviški odbojkarji v sporočilu za javnost.

M. K.