Vojna v Ukrajini prekinila proces pobratenja med Kočevjem in Bučo

11.4.2022 | 19:00

Tudi v Kočevju so zbirali pomoč za Ukrajino. (foto: arhiv; FB Občina Kočevje)

Kočevje - Le malokdo ve, da je bila občina Kočevje pred izbruhom vojne v Ukrajini v partnerskem odnosu z ukrajinsko občino Buča, iz katere so v svet nedavno prišle slike o pobojih civilistov, in da sta se občini pripravljali na pobratenje. Ta proces bodo po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča nadaljevali po vojni, vmes pa skušajo pomagati.

Po županovih besedah so tesnejše stike z občino Buča, ki je z 29.000 prebivalci in 27 kvadratnimi kilometri ena od manjših občin v Ukrajini, navezali v okviru programa U-Lead oziroma Mostovi zaupanja. Tega financirajo donatorji iz Nemčije, Švedske, Danske, Litve in tudi Slovenije ter med drugim predvideva večji prenos znanja in izkušenj iz lokalne samouprave v Ukrajino.

Leta 2019 je Prebilič v okviru programa odpotoval v Kijev, kjer je imel predavanja na temo združevanja občin, kar je bil eden od procesov, ki je takrat potekal v Ukrajini, in upravljanja finančnih virov občine. V razpravi se je izpostavil župan Buče Anatolij Fedoruk, ki so ga zanimale določene stvari in s katerim sta pozneje navezala tesnejše stike, povabil ga je tudi na obisk v Bučo.

V okviru prijateljevanja in sodelovanja sta občini podpisali pismo o nameri, ki je predpogoj za pobratenje, do samega pobratenja pa ni prišlo, saj ga je prekinila vojna, je pojasnil Prebilič.

Stikov z županom Fedorukom kočevski župan trenutno nima, saj je bil ta od začetka vojne zaposlen z oblikovanjem obrambe, pri tem pa je bil tudi ranjen. "Sva pa v stiku z direktorjem občinske uprave občine Buča, ki občasno napiše, kakšno je stanje pri njih," je povedal Prebilič.

Na kočevski občini spremljajo dogajanje v Ukrajini in skušajo pomagati. Med drugim je bilo na njihovo pobudo zagnano zbiranje prostovoljnih prispevkov za Bučo, čemur se je pridružilo tudi kar nekaj drugih občin. Skupaj so v Ukrajino dostavili okoli 50 ton pomoči. Od tega je pomoč, zbrana v Kočevju, romala neposredno v Bučo, del pa v občino Trostyanets oziroma tamkajšnjo bolnišnico, ki so ji donirali nujno potreben generator za elektriko.

Po besedah kočevskega župana želijo pomagati tudi še naprej. Med drugim nameravajo v okviru programa U-Lead na poletni tabor v Kočevje povabiti nekaj ukrajinskih otrok iz Buče, v kolikor bodo razmere to dopuščale. "Cilj je, da se otroci umaknejo iz vojne vihre in vsaj teden ali dva živijo v nekem normalnem okolju," je še dodal župan.

STA; M. K.