Z gasilci do reševalcev

12.4.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 13.29 so na Ljubljanski cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje nudili pomoč pri prenosu obolele osebe iz stanovanja do reševalnega vozila.

Ob 12.59 so na Raki, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na objektu.

Dim, ognja ne

Ob 16.58 je bil na Trgu svobode v Sevnici opažen močan dim iz dimnika večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so kraj zavarovali, pregledali prostore in dimniško tuljavo s termovizijsko kamero. Do požara ni prišlo.

Požara v naravi

Ob 16.03 sta v naselju Kamnje, občina Šentrupert, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Ob 15.41 je ob Poti na jez v Radečah gorela suha trava. Gasilci PGD Radeče in Jagnjenica so požar omejili in pogasili.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, izvod Proti cerkvi;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER 2, izvod Proti pokopališču.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE, izvod 4. PROTI STARIM ŽAGAM;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2, izvod 1. ZGORAJ LEVO, 2. ZGORAJ DESNO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA ŠEVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Dolenji Leskovec, nizkonapetostno omrežje – Lovski dom danes med 12:00 in 14:00 uro, na območju TP Krško Resa, nizkonapetostno omrežje – Tomšičeva ulica med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Velika Dolina, nizkonapetostno omrežje – Mala Dolina, med 9:00 in 13:00 uro, na območju TP Sevnica klavnica, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje zgoraj med 8:00 in 14:00 uro, in na območju TP Gorelce, nizkonapetostno omrežje – Novi grad med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.