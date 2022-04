Banko z najboljšim cvičkom bo leto dni nosil Jože Fabjan

12.4.2022 | 08:00

Župan Marjan Hribar (na levi) je čestital najboljšim vinogradnikom, prejemnikom poličkov: Gregorju Zorku, Jožetu Fabjanu, Stanetu Košljarju in Marku Borsanu.

Jože Košak, predsednik DV Vinji vrh - Bela Cerkev

Jožetu Fabjanu (na desni) sta oprtala "sladko breme" - banko, župan Marjan Hribar in predsednik društva Jože Košak.

Na stojnici so vinogradniki ponujali tudi svoje odlične salame.

Bela Cerkev - V Društvu vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev so zadovoljni z lanskim letnikom, čeprav za pridelavo ni bilo enostavno: huda pomladanska pozeba, poletje z visokimi temperaturami in skoraj brez padavin. Na določenih legah in pri določenih sortah je bil izpad pridelka tudi 100-odstoten .

Problemi so bili z visoko alkoholno stopnjo in nedozorelimi kislinami. Rezultati kažejo, da je mnogim vseeno uspelo.

Kot pove predsednik Društva vinogradnikov Vinjih vrh – Bela Cerkev Jože Košak, so vinogradniki prinesli v oceno 61 vzorcev. Vina je ocenjevala 5-članska strokovna komisija z Andrejem Bajukom na čelu in podelila devet velikih zlatih priznanj, 21 zlatih, 14 srebrnih in 3 bronasta.

Poličke so prejeli ...

Največ je bilo cvičkov (19) in najboljšega je lani z oceno 16,10 v vinski gorici Vinji vrh pridelal Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča. Zato je na podelitvi najboljšim vinogradnikom, ki so jo izvedli kar na nedavnem državnem ocenjevanju kruha v Beli Cerkvi, na rame dobil t.i. prehodni pokal oz. banko, v kateri bo vse leto na društvenih prireditvah in dogajanjih nosil najboljši cviček.

Poliček za vino je med najboljšimi vinogradniki prejel tudi prvak ocenjevanja, to je Gregor Zorko iz Bele Cerkve, ki je za rumeni muškat prejel najvišjo oceno, to je 17,67. Vino je pridelal v vinski gorici Vinji vrh.

Za modro frankinjo 2021 je poliček prejel Stane Košljar iz Sel (ocena 17,50), za dolenjsko belo pa Marko Borsan iz Čadraž (17,33) . Vsem najboljšim sta čestitala tako predsednik društva kot župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar.

Načrtov ne manjka



Vinogradniki DV Vinji vrh –Bela Cerkev so najboljša vina ponujali zunaj na trgu v Beli Cerkvi, obiskovalci pa so zraven lahko okušali tudi najboljše salame članov društva.

Letos se veselijo, da bo dogajanje zaradi korone po dolgem času vendarle bolj sproščeno. Sodelovali bodo na 50. tednu cvička, prirejali bodo tradicionalne dogodke, kot so kresovanje, postavitev klopotca in trgatev brajde ter regenta v Knavsovi zidanici, spravilo klopotca in kostanjev piknik, pripravili bodo kako strokovno predavanje … Društvo bo članom ponujalo tudi pomoč v svojem vinskem laboratoriju v Hiši žive dediščine, kjer imajo prostore, skratka, pestro bo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija