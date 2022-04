Obetavno cvetenje pleterske hruške

12.4.2022 | 14:40

V Kartuziji Pleterje upajo, da pridelka viljamovk letos ne bo odnesla zmrzal. Na sliki: cvetoče hruške ob samostanskem zidu. (foto: J. Simončič)

Obilno cvetenje viljamovk obeta. (foto: J. Simončič)

Jože Simončič v vinogradu, zadaj pleterska kartuzija (foto: L. M.)

Pleterje - Eden najbolj znanih in reprezentativnih izdelkov Kartuzije Pleterje je gotovo pleterska hruška v žganju. Res je nekaj posebnega, saj zraste v steklenici, in to v slabih štirih mesecih.

A pridelek je odvisen od marsičesa, tudi od vremena. Zato se v teh dneh po sadovnjaku z veseljem sprehaja dolgoletni ekonom kartuzije Jože Simončič in opazuje cvetoče sadje. Kaže dobro, po lanski hudi pozebi letos obilno cvetenje na obeh straneh pleterskega obzidja obeta.

Kot pove Simončič, je bil lani pridelek več kot pol manjši, zato zaloga pohaja. Najstarejši v samostanu ne pomnijo, da bi kdaj prej pozeble hruške na obzidju. Seveda nevarnosti letos še ni konec, do ledenih mož in Zofije je še vse mogoče, vendar upajo, da tokrat do tega ne pride.

V kartuziji Pleterje, ki deluje kot najmlajša in edina še živeča skupnost kartuzijanov v Sloveniji, slovi pa tudi kot veliko in dobro gospodarstvo, se sicer proti pozebi hrušk, predvsem viljamovk, borijo s sistemom protislanske zaščite, ki ga imajo že dobra tri desetletja in so ga tudi posodobili.

Vseh hrušk na tak način nimajo zaščitenih. Zlasti viljamovke, ki rastejo v zavetju ob skoraj kilometrskem samostanskem zidu na južni strani, so bolj v zavetju in jih greje zid, vsaj do lani niso bile izpostavljene pozebi

Po cveteju delavce v kartuziji čaka novo delo – na male plodiče viljamovke bodo vezali posebne steklenice, ki jih zaščitijo pred premočnim sončnim sevanjem, da se plodiči ne pregrejejo. Zaščitili jih bodo z mrežami, s katerimi »oblečejo« tudi dno. V hudi vročini hruške zalivajo, da imajo dovolj vlage in je pridelek boljši.

Simončič upa, da bo letos letina boljša kot lani in uspejo pridelati vsaj 15 tisoč steklenic pleterske hruške, ki jo na poseben način pridelujejo že 70 let in je odlično in cenjeno protokolarno darilo.

L. Markelj